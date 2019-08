Nick Cave Fotó: Eugene Odinokov/Sputnik

"Nem én adtam fel P. J. Harvey-val, ő mondott le rólam" - vallotta meg rajongóinak Nick Cave, aki tavaly szeptember óta folytat őszinte párbeszédet rajongóival a The Red Hand Files című weboldalán. Itt Cave őszintén válaszolgat rajongói kérdéseire, valódi párbeszédet folytatva velük.

Most Polly Jean Harvey-val folytatott viszonya volt a téma. A két tehetséges, saját tapasztalatait lírába öntő zenész szakításáról már korábban tudni lehetett, hogy inspirálója volt Cave talán leginkább önéletrajzi albumának, a Boatman's Callnak. Cave most szakításuk történetét mesélte el.

P. J. Harvey Fotó: Denis Meyer/Hans Lucas

"Ülök hát Notting Hill-i lakásom padlóján, a nap sugarai betűznek az ablakon (talán), jól érzem magam, van egy tehetséges és gyönyörű fiatal énekes barátnőm, erre megcsörren a telefon. Felveszem, Polly az. »Hello« - mondom. »Szakítani akarok veled« - mondja. »Miért?!« - kérdezem. »Csak mert vége« - mondja. Úgy meglepődtem, hogy majdnem kiesett a kezemből a fecskendő" - írta.

Cave weboldalán vallott már fia haláláról és értelmezte dalszövegeit, de politikai kérdésekben is állást foglalt: vitába keveredett homofób rajongóival, illetve "gyávának és szégyenletesnek" minősítette az Izraellel szembeni kulturális bojkottot. Mostani, 57-ik bejegyzésében arról vallott, mekkora szerepet játszottak szakításukban a kábítószerek, illetve az, hogy mindketten nagyon el voltak foglalva magukkal. "Valahol mélyen éreztem, hogy a drogok problémát okoznak köztünk, de volt ott más is. Nekem még dolgoznom kellett a monogámia koncepciójának megértésén, és gondolom Pollynak is megvolt a maga baja. Végső soron azon múlhatott, hogy mindketten nagyon kreatív emberek vagyunk, túlzottan elfoglalva saját magunkkal ahhoz, hogy valóban jelentőségteljesen tudjuk kitölteni együtt ugyanazt a helyet" - írta.

Mint írta, "Polly valószínűleg legalább annyira nárcisztikusan és egomániásan elkötelezett a saját munkája iránt, mint én, bár én annyira el voltam foglalva saját magammal, hogy erről érdemben nem nyilatkozhatom. De kedves emlék az együttlétünk, voltak boldog napjaink. A telefonhívás fájt, de én sosem hagytam kárba veszni egy jó kis krízist, úgyhogy neki is fogtam befejezni a The Boatman's Callt" - írta. Az albumot "művészi szakításként", egy "megszakadt szív vígaszadományaként" jellemezte, ami "kigyógyított Pollyból", és "megváltoztatta, ahogy zenét készítek".

Cave amúgy a való világban is ilyen párbeszédet folytat most rajongóival, mint amilyet a neten is. Legújabb turnéja a Beszélgetések Nick Cave-vel címet viseli, az eseményeken moderálatlan párbeszédet folytat a rajongóival, akik számokat is kérhetnek közben. (Via The Guardian)