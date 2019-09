Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség G-Ras ellen, az énekes-aktivistának fogalma sincs, hogy miért

Hétfőn felkerült a körözött személyek listájára G-Ras (Komáromy Gergely) énekes, aktivista - jelezte egy olvasónk.

Facebookon mi simán fel tudtuk venni a kapcsolatot az énekessel, akinek fogalma sem volt arról, hogy a rendőrség keresi. Egy ismerőse küldte el neki a police.hu-ról a rendőrség felhívását. „Fogalmam nincs, mi ez, lehet h valami Ligetes-ügy még, nem tudom. Megpróbálom felhívni őket. Eszem megáll, hogy nem írnak egy emailt, hogy menjek be, vagy valami, hanem egyből körözés....” - írta nekünk.

A Facebookon posztolt is a körözésről, ott még indulatosabban.

„Ha egy szemfüles haver nem küldi most át ezt nekem, akkor lerángattok a színpadról a kövi koncertemen, vagy a gyerek mellől a vonatról, amikor suliba viszem?



Miért nem írtatok mondjuk egy emailt, pöcsfejek, hogy legyek szíves befáradni? Ennyire suták vagytok tényleg, vagy ennyire szararcok?!?

Költői kérdés volt, tudom, hogy mindkettő.....

Garázdaság b@%meg...az, hogy a testemmel is próbáltam védeni - persze senkire soha kezet nem emelve - a 100 éves platánokat a titeket is tök hülyére vevő főnökeitek mocskos korrupt rombolásától? Vagy az, hogy nyilvánosan szoktam énekelgetni, hogy "hasta la vista mr prime minista"? Vagy a hajam, vagy az állandó mosolygás? Na melyik a garázdaság, HE?!?

6 évesen megcsináltam legóból Nagy Imréék újratemetését, ami ment épp a tv-ben, és egy ideig azt hittem, ennél több közöm nekem már nem lesz a diktatúrához.

Nagy tévedés volt, ku®¥@ nagy..”

Komáromy volt az, aki társával 2017-ben festékes lufit dobott a Szabadság téri szovjet emlékműre. Ezért első fokon 30 ezer forintot kaptak, de súlyosabb volt, hogy megtalálta őt egy itt élő oroszbarát csecsen, hogy videón kérjen bocsánatot.

És ő mászott fel a 2016-ban a Közlekedési Múzeum kéményére is a Városliget védelmében is.

Fellépett kormányellenes tüntetéseken is, egyebek között ezzel a számmal.

Lehet, hogy olyan ügyben kellene bíróság elé állnia, ami miatt eljárás indult ellene, de nem vette át az idézéseket.

Egy kommentben később ezt írta: „Na ez valszeg konkretan szo szerint az lesz, amikor a szegeny 100+ eves platanokat szedtek ki a Ligetben, mi meg probaltuk megakadalyozni, persze barki rendor vagy biztior vagy munkas megtamadasa nelkul..es persze sajnos sikertelenul. Eg az amazonas, de itt tovabbra is az a garazda, aki vedi a fakat, nem az aki pusztitja. Éljen dicső pártunk és vezérünk.... ”