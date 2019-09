Rekordméretű áramütésre képes elektromosangolna-fajt fedeztek fel

DNS-elemzések révén az elektromos angolnák két, teljesen új faját is felfedezték kutatók az Amazonas-medencében. Ez azért is jelentős felfedezés, mert egészen az idei évig úgy tudtuk, hogy mindössze egyetlen elektromos angolna faj létezik. Ráadásul az egyik felfedezett faj rekordméretű áramütésre képes.

A Smithsonian Természettudományi Múzeum kutatója, C David de Santana elmondása szerint még mindig nagyon keveset tudunk az Amazonas-medence rendkívül sokszínű élővilágáról. Santana beszélt arról is, hogy ez a mostani felfedezés is azt mutatja meg, hogy mennyire fontos megőriznünk ennek a különleges helynek az állapotát.

Az elektromos angolnák csak nevükben angolnák, valójában inkább halakra hasonlítanak, és az elmúlt évszázadokban a kutatók meggyőződése volt, hogy csak egyetlen faj létezik belőle. De a közelmúltban indult egy projekt, amely Dél-Amerika kevésbé ismert élőhelyeire koncentrált, Santana és csapata pedig az elektromos angolnákkal kezdett el kiemelten foglalkozni.

Mint mesélték, miután az Amazonas-medence különböző pontjairól begyűjtött elektromos angolnákat először megvizsgálták, szabad szemmel még nem sok különbséget tudtak az egyedek között felfedezni. De aztán a 107 minta DNS-elemzése megmutatta, hogy valójában három fajjal van dolguk: az eddig is ismert Electrophorus electricus mellett az Electrophorus voltai és az Electrophorus varii is e vidék lakója.

Ráadásul kiderült az is, hogy E. voltai 860 voltos áramütés kifejtésére is képes, amely új rekordot jelent: az eddig ismert legerősebb ütés elektromos angolnától 650 volt volt.

A kutatók feltételezése szerint a három faj egy közös őstől származik, amely évmilliókkal ezelőtt élhetett. A három fajnak világosan elkülönülő élőhelye van, a jóval nagyobb áramütésre képes E. voltai például a brazil felföld vizeiben él, és az erősebb ütés épp arra való alkalmazkodásként jelenhetett meg, hogy e vidéken a vizek vezetőképessége korlátozottabb.

Az elektromos angolnák számos célra, többek között vadászat, védekezés és navigálás közben is használják az áramütéseiket, melyeket elektromos szerveivel állít elő, és melyek erősségét a céljainak megfelelően szabályozni is tudja. (AFP)