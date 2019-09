A bíróság is kimondta, hogy Traian Basescu a Szeku besúgója volt

A bukaresti ítélőtábla megerősítette, hogy Traian Basescu volt román államelnök, jelenlegi európai parlamenti képviselő együttműködött az egykori kommunista titkosszolgálattal, a hírhedt Securitateval.

Az ítélőtábla pénteken hirdette ki az elsőfokú ítéletet. Ez megtámadható a legfelsőbb bíróságon, amely a jogerős ítélet kihirdetésében illetékes.

Basescu érkezik az Európai Néppárt brüsszeli ülésére 2014 októberében Fotó: JOHN THYS/AFP

Az ítélőtábla azt követően hozott ítéletet, hogy a Securitate Irattárát Tanulmányozó Bizottság (CNSAS) májusban megállapította, hogy Basescu a Securitate besúgója volt. A romániai eljárások szerint a bíróságtól is kérnie kellett ennek megerősítését. Basescu tagadja a vádakat - írja az MTI.

Az egykori kommunista titkosszolgálat iratanyagát feldolgozó román irattár azt erősítette meg, amiről régóta sok pletyka szólt, vagyis hogy Basescut még a haditengerészeti főiskolán beszervezte a Szeku. Kézzel írt jelentései is fennmaradtak, amelyekben diáktársairól számolt be. Miután végzett, néhány évig még a constantai kikötőben szolgálva is jelentett, egészen addig, amíg be nem lépett az állampártba. Akkor lezárták az aktáját. 1972 és 1979 között lehetett ügynök.