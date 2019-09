A szemétlerakó bűze ellen tiltakozó fűzfőiek torlaszolták el Veszprém legforgalmasabb csomópontját

40-50 autóval torlaszolták el Veszprém legforgalmasabb csomópontját felháborodott balatonfűzfőiek. A település lakói már évek óta tiltakoznak az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. királyszentistváni hulladéktárolója miatt, mert az folyamatosan orrfacsaró bűzt áraszt, állítólag technológiai hiba miatt.

Most egy váratlan fejlemény miatt hevült fel a tiltakozás: kiderült, hogy ahelyett, hogy bezárnák a bűzölgő lerakót, több mint egy évtizedre meghosszabbítják a működési engedélyét.

Az új engedély már szeptember 25-én hatályba lép - egy nappal azelőtt, mint amikorra Veszprém polgármestere egyeztetésre hívta a civileket a hulladéktárolóról.

Az egyeztetések előtt, egyeztetés nélkül megadott új működési engedély alapján ráadásul a bűzölgő telep a jövőben sokkal több és sokkal több fajta hulladékot tárolhat. Szennyvíziszapból - ami pontosan az, amire gondolnak, úgyhogy inkább ne is gondoljanak rá - például az eddigi évi kétezer tonna helyett akár évi ötvenezer tonnát is le lehet majd rakni itt. (Via 24.hu)