Egyre gyorsuló ütemben változik a klíma

Rendkívül borúlátó jelentést adott ki az ENSZ New York-i közgyűlése előtt a Meteorológaiai Világszervezet (WMO) a klímaváltozás állásáról. Illetve inkább gyors tempójú haladásáról, melynek üteme a jelentésük szerint egyre gyorsul.

Mint írták, a 2014-19 közti ötéves időszak a legmelegebb a meteorológiai feljegyzések történetében. Arról is írnak, hogy a tengerszint emelkedésének üteme is jelentősen felgyorsult, miközben a széndioxid-kibocsátás is rekordokat dönt.

Így most már a WMO is a szénkibocsátás azonnali korlátozását javasolja.

A jelentés a klímatudományt napi szinten követők számára nem tartalmaz nagy újdonságot, inkább csak összefoglalta a tudomány legaktuálisabb eredményeit. A legmegrázóbb tény talán az, hogy

miközben 1850 óta már 1,1 fokot melegedett a globális átlaghőmérséklet (a párizsi klímaegyezmény alapján ezt a melegedést kéne 1,5-2 fokban korlátozni), csak 2011-15 között 0,2 fokot nőtt az átlaghőmérséklet. Ennek legfőbb oka a széndioxid-kibocsátás, amely 2015-19 között az előző öt évhez képest húsz százalékkal még nőtt is.

Hasonlóan drámaian alakul a tengerszint emelkedése is. Az átlagos tengerszint-emelkedés 1993 óta évi 3,2 miliméter, de ha csak a 2007-2016 közti tíz év átlagát nézzük, akkor már évi négy, a 2014-19 közti ötéves időszakban pedig már évi öt miliméter volt a szintemelkedés. A WMO főtitkára, Petteri Taalas szerint az igazán aggasztó az, hogy ezt a folyamatot rendkívül felgyorsíthatja a sarkköri jégtakaró gyors olvadása, aminek szintén vannak jelei.

A WMO tanulmánya szerint a klímaváltozás jelei már világszerte tapasztalhatók. Mi több, szerintük bármerre nézünk a bolygón, azt játjuk, hogy az ember okozta klímaváltozás milyen nagy mértékben befolyásolja a rendkívüli időjárási jelenségek méretét és intenzitását. "Hallgatnunk kéne az iskolások hangos jajveszékelésére. Vészhelyzet van, sürgősen cselekednünk kell az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésére, és alkalmazkodnunk kell az elkerülhetetlen változásokhoz" - nyilatkozta a BBC-nek Brian Hoskins, az Imperial College és a Readingi Egyetem meteorológus professzora. (Via BBC)