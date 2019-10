Trump egy ülésen azt javasolta, hogy lábon kéne lőni az illegális határsértőket

Donald Trump, az Egyesült Államok 45. elnöke Fotó: DON EMMERT/AFP

A New York Times kedd este közölt részleteket az amerikai kormány bevándorlási politikájáról szóló egyik új könyvből (Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration), amely több mint egy tucat, a Fehér Házban jártas forrással készített mélyinterjú alapján készült.

Tavasszal nagy bevándorlási hullám érte el az Egyesült Államok déli határát. Márciusban több tízezer, májusban már több mint 130 ezer ember próbált átjutni Amerikába.

A cikk szerint a könyvből többek közt kiderül az is, hogy márciusban Donald Trump elnök napokon keresztül feldúltan hadakozott saját embereivel is azért, hogy minél drasztikusabb intézkedések lépjenek életbe a mexikói határon, és elhangzott az is, hogy ha kell, lőjék lábon az illegális határsértőket, az talán lelassítja majd a hullámot.

A lap azt írja, hogy az elnök Stephen Miller tanácsadójával egyetértésben - illetve az ő biztatására - minél több embert próbált elmozdítani a stábból, akik ellenezték bevándorlási politikáját. Az ülésen, ahol a címben idézett állítás elhangzott, rajtuk kívül jelen volt Kirstjen Nielsen nemzetbiztonságért felelős miniszter és Mike Pompeo külügyminiszter mellett Jared Kushner, az elnök veje is.

Trump a cikk szerint valósággal tombolt, amiért lassan épül a fal a déli határon, és amiért az amerikai államigazgatás képtelen teljesen lezárni a déli határvonalat. Azt vágta a kollégák fejéhez, hogy miközben ő a bevándorlás megállítását tűzte zászlajára, azok akadályozzák a célja elérésében, és „hülyét csinálnak belőle”. Hiába próbálták munkatársai meggyőzni arról, hogy egy kerítés, vagy egy fal felhúzása nem fog minden bevándorlót megakadályozni abban, hogy menekültstátuszt kapjon, Trump hajthatatlan volt.

A CNN összefoglalója felidézi, hogy Trump az idézett hetekben invázióként, sőt, járványként beszélt a bevándorlás problémájáról.

Az elnök állítólag hangosan összeszólalkozott Kushnerrel is, aki szerinte csak a mexikói barátai miatt aggódik, és engedetlenkedik vele szemben. Aztán lassan sikerült belátásra bírni az elnököt, aki később 3 közép-amerikai ország segélyezésének leállítását kezdeményezte, El Salvadorét, Hondurasét és Guatemaláét, arra válaszul, hogy ezekből az államokból sok bevándorló érkezik a mexikói határon át az országba.

Végül az fékezte meg valamelyest a hullámot, hogy Trump vámot vetett ki Mexikóra a migráció miatt, és a közép-amerikai ország bevetette a nemzeti gárdát. (CNN via NYT)