Azon feszülnek egymásnak a roma szervezetek, hogy melyikük a fideszesebb

Az elmúlt évek során olyan sikeresen verték a legelmaradottabb településeken, nagyon nehéz körülmények között élő romák fejébe, hogy nekik csak akkor lehet jó, ha a Fidesz van hatalmon, hogy a két legtöbb jelöltet állító roma szervezet versenyt csinál abból, hogy ki ápol jobb kapcsolatokat a kormánypárttal. A vasárnapi helyhatósági választáson most a nemzetiségi jelöltekre is szavaznak, és a Lungo Drom és a Firosz nagy erőkkel igyekszik meggyőzni a választókat, hogy ha nem a kormánybarát szervezet jelöltjét támogatják, akkor a helyzetük még rosszabbra fordulhat. Ahhoz, hogy valaki szavazhasson nemzetiségi jelöltre is, regisztrálni kellett, és az eddigi adatok szerint a roma szervezetek sikeresen mozgósítottak.

A Lungo Drom és a Firosz harca a szavazatokért a kampány utolsó napjaira egyre keményebb lett. Egymásra szervezik bulijaikat és ingyenes vacsoráikat, a Facebookon nyíltan vádolják egymást azzal, hogy megvették a képviselőiket, és ami a legbizarrabb az egészben; egymást túlkiabálva próbálják bizonygatni, melyikük a fideszesebb

Farkas Flórián visszatér

Hosszú hallgatás után augusztus végén, a szolnoki nemzetiségi képviselőjelölteket bemutató rendezvényen felbukkant Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke, aki zűrös ügyei miatt mostanában inkább kerülte a nyilvánosságot. A sajtótájékoztatón meg is szólalt, és azt hangsúlyozta, a cigányság felzárkóztatása csak úgy folytatódhat, ha nem szakad meg az elmúlt két évtizedben a Fidesszel közösen folytatott munka. Ellenkező esetben „a cigányság élethelyzete visszarendeződik”.

A hírek szerint Farkas ismét pályázik az Országos Roma Önkormányzat elnöki posztjára, ehhez pedig a Lungo Dromnak kéne elvinnie a szavazatok többségét. Erre jó esélyük van, a szervezet több mint 3000 jelöltet állított. Azonban nem sokkal a választások előtt feltűnően aktív lett egy másik szervezet is, a kormánnyal nyíltan szimpatizáló - legalábbis magáról ezt állító - Fiatal Romák Országos Szövetsége (Firosz).

A Firosz elnöke Tiszabura korábbi polgármestere, Farkas László (nem rokona Farkas Flóriánnak), aki az elmúlt másfél évben lehelt új életet az édesapja által 1991-ben alapított szervezetbe. A Népszava kérdésére megerősítette, hogy szimpatizál a Fidesszel, ugyanakkor a Lungo Dromtól irtózik. Ezt nem volt nehéz kitalálni, a Firosz gyakorlatilag az egész kampányát a Lungo Drom-ellenességre húzta fel, és igyekezett azt hangsúlyozni, hogy a szervezet, Farkas Flóriánnal az élen gyakorlatilag eltüntette a cigányság felzárkóztatására szánt irdatlan pénzeket. Farkas Flórián ügyei a romákat is megosztják, és a Firosz akár jó alternatívának tűnhet, de a Lungo Drom mindent megtesz, hogy bohócnak állítsa be a képviselőjelöltjeiket. Azt is napi szinten tolják a fejekbe, hogy a Firosz csak azért állítja, hogy szimpatizál a kormány politikájával, hogy szavazatokat szerezzen. Hogy melyik szervezet milyen módszerekkel dolgozik egymás ellen, a legjobban a Facebookon követhető, ahol néha minősíthetetlen hangnemben kritizálják egymást. Az viszont tény, hogy az elmúlt napokban több firoszos képviselőjelölt lépett vissza, volt, aki egyúttal támogatásáról biztosította a helyi lungo dromos jelöltet.



A Lungo Drom a lehető legnyíltabban kampányol a kormánypárt mellett, saját rendezvényeiken (akkor is, ha az elvileg kulturális, és nem politikai jellegű) rendre elismétlik, hogy nem elég, ha a nemzetiségi választáson a Lungo Drom jelöltjeire szavaznak, de nagyon fontos az is, hogy a helyi önkormányzati választáson a fideszesekre szavazzanak. Azt sulykolják, hogy amire a romáknak szükségük van, csak a fideszes településvezetés és a lungo dromos képviselők együttműködésével kaphatják meg. Az egyik fegyverneki kampányeseményen készült videón hallatszik, hogy a helyi képviselő arról beszél, a nemzetiségi önkormányzat dolga az, hogy a roma kultúrát megőrizze, hogy bulikat szervezzenek. De ha nincs forrás, nincs buli se.

Bár a Firosz jelmondata, hogy a romák ne adják el a szavazatukat néhány tál babgulyásért, a Lungo Drom és az ő módszereik gyakorlatilag ugyanazok. Bulikat szerveznek, ahol ingyen vacsorával, kis ajándékokkal várják a résztvevőket, és ahol csak lehet, hangsúlyozzák, hogy azt, amit Farkas Flórián szervezete állít, azaz hogy ők a kormány „kizárólagos” partnerei, nem igaz. A Firosz kampánya valóban erőteljes, és látszik, hogy elég sok pénzt toltak bele, még saját daluk is van.

Farkas László állítása szerint semmi különleges nincs előretörésükben, a Népszavának azt mondta, csupán néhány helyi vállalkozó rakott pénzt a kampányba.

A Lungo Drom és a Firosz mellett kisebb meglepetésre országos listát tudott állítani a Roma Polgárjogi Mozgalom (RPM) és a Phralipe is, akik végül megegyeztek a Firosszal abban, hogy bárhogy is alakulnak a választás eredményei, nem lépnek szövetségre a korruptnak tartott Lungo Drommal. Ez azért is fontos, mert bár valószínű, hogy minden szervezkedés ellenére a Fidesz eddigi kedvenc partnere kapja a legtöbb szavazatot, várhatóan nem tudnak többséget szerezni az Országos Roma Önkormányzatban, így valakivel muszáj lenne koalícióra lépniük. Ez rontja Farkas Flórián esélyeit is az elnöki posztra. Mindenesetre az egyezséget a kormánypárti média úgy summázta: lám, a Firosz csak állítja magáról, hogy szimpatizál a Fidesszel, de valójában baloldali szervezet.

A kampány legvégén már szinte óránként vádolta meg egymást Facebookon a két szervezet azzal, hogy megvették őket. Nagyot ment a lungo dromos állítólagos kamujelölt vallomása, melyben elmondja, ezer forintot kapott azért, hogy induljon a választáson, de elég sok kérdést vetett fel egy visszalépett firoszos jelölt (azóta törölt) Facebook-posztja is, melyben azt írja, becsapták őket és a Firosz „a beígért 50 ezer forintot sem adta ide”. Egyben jelzi, hogy inkább a Lungo Dromot támogatja szavazatával, és erre biztat mindenki mást is.

A bulik viszont egymást érik, Fegyverneken például vasárnap, a választás napján ismét ingyen étel várja a Lungo Drom által szervezett focinapra érkezőket.