Veszített a váci alpolgármester, aki tavaly a haverjaival ugrálva azt üzente az ellenzéknek: Egyszerűen senkik vagytok, hejj, hejj

Tavaly az országgyűlési választások után került nyilvánosságra egy videó, amin az újabb kétharmados győzelmet ünneplő Pető Tibor váci fideszes alpolgármester, a Fidesz váci elnöke barátaival összekapaszkodva ugrál, és – miközben többen bemutatnak a kamerának – azt a futballszurkolói rigmust üvöltik, hogy:

„Egyszerűen senkik vagytok, hej-hej!”

Bár Pető utólag azt mondta, hogy ő nem üzent senkinek semmit, a videót nehéz volt úgy értelmezni, hogy az nem az ellenzéknek szólt.

Pető indult vasárnap az önkormányzati választáson a 3. számú választókerületben, és kikapott az ellenzéki jelölttől. Nemcsak ő, a helyi Fidesz is gyatrán szerepelt, a 10 választókerületből kilencet elvitt az ellenzék. A váciak leváltották a várost 9 éve irányító fideszes Fördős Attilát is. Pető és Fördős kompenzációs listáról jutott be a képviselőtestületbe.