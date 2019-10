A Nézőpont Intézet legpontosabb közvélemény-kutatásainak rövid története

Az október 13-i választási eredmények valószínűleg sok olyan embert megleptek, akik nem követik közelről, napi szinten a politikát. Szerencsére aki akart, az tudott tájékozódni, több elemző és közvélemény-kutató cég is követte a kampányt, és igyekezett elmagyarázni, mi miért történik, és milyen irányba mutatnak a folyamatok. Ebből mezőnyből emelkedik ki a Nézőpont Intézet - Origó duó, akik világító mankóként nyújtottak sorvezetőt a közélet történései iránt érdeklődő állampolgároknak. Hely hiányában itt most csak az elmúlt két hónap legfontosabb tudományos kutatásainak tényeredményeit, és az ezekből következő tárgyszerű elemzések legfontosabb gondolatait idézzük.

Tarlós István népszerű, az ellenzéki összefogás teljes kudarc



(2019.08.26) A budapestiek jelentős része elégedett a jelenlegi főpolgármester, Tarlós István munkájával - ez derült ki a Magyar Nemzet által végzett utcai körképből is. Ezt támasztják alá a korábbi felmérések is. Az is kiderült, hogy az ellenzéki polgármesterjelölteket nagyon kevesen ismerik, és sokan még csak nem is hallottak az ellenzéki roncsderbivé vált összefogósdiról. (...) Szintén írtunk arról, hogy a Nézőpont Intézet 500 fős, a fővárosi választókra reprezentatív mintán érdeklődött a főpolgármester-választás esélyei felől. Ahogy 2018-ban országosan, úgy 2019-ben a fővárosban is elmondható, hogy nincs váltóhangulat.



Tarlós jelentősen vezet Karácsony előtt



(2019.08.30.) Tarlós István nyerne Budapesten, ha most vasárnap tartanák a választásokat - derül ki a Nézőpont Intézet Magyar Nemzet számára készített, reprezentatív közvélemény-kutatásából. A jelenlegi főpolgármester 51, Karácsony Gergely 43, Puzsér Róbert pedig a biztos szavazó fővárosiak 6 százalékának támogatásában bízhat.



A budapestiek elégedettek Tarlós Istvánnal



(2019.09.05.) Mráz Ágoston Sámuel az M1-en elmondta: a kormánypártok támogatottsága nagyjából azon a szinten van, mint az európai parlamenti választás idején. Tarlós Istvánnak a Fidesznél is magasabb a támogatottsága - emelte ki az elemző, aki szerint a hivatalban lévő polgármestereknek lesz könnyebb dolga az őszi választáson. Úgy értékelt: ellenzékellenes hangulat van, az emberek elégedetlenek az ellenzéki eseményekkel.

Nézőpont: A baloldali szavazók is Tarlós győzelmére számítanak



(2019.09.09.) Tarlós István nemcsak vezet a főpolgármesterségért folyó versenyben, de sokkal esélyesebbnek és alkalmasabbnak tartják kihívóinál – derül ki a Nézőpont Intézet szombaton zárult kutatásából. Karácsony Gergely számára kiábrándító adat, hogy a baloldali ellenzéki szimpatizánsok is inkább Tarlós győzelmére számítanak.



Tarlós István maradjon a főpolgármester, a legtöbb budapesti ezt akarja



(2019.09.16.) Tarlós István egyedül is begyűjtené a szavazatok felét, így továbbra is jelentősen vezet a főpolgármesteri címért folyó versenyben – derül ki a Nézőpont Intézet szerkesztőségünknek eljuttatott legfrissebb budapesti közvélemény-kutatásából. A teljesen alkalmatlan kihívók kampánya eddig nem mondható sikeresnek, az előző kutatáshoz képest csak a hibahatáron belüli elmozdulások történtek.



A budapestiek szerint továbbra is Tarlós István a legalkalmasabb jelölt



(2019.09.23.) A Nézőpont Intézet legfrissebb, reprezentatív közvélemény-kutatásából az derül ki, hogy az októberi önkormányzati választáson biztos részvételt ígérő budapesti választók 53 százaléka Tarlós Istvánra fog szavazni, s csak 40 százalékuk tervezi Karácsony Gergely támogatását.



Elfordulnak a baloldaliak Karácsonytól



(2019.09.30.) Az október 13-án biztos részvételt ígérő budapestiek 56 százaléka szavazna Tarlós Istvánra. Karácsony Gergely népszerűsége tovább csökkent, már csak 38 százalékot érne el egy most vasárnap tartandó választáson – derül ki a Nézőpont Intézet 1000 fős, a Magyar Nemzet részére készített, budapesti, reprezentatív közvélemény-kutatásából. A változások hátterében a múlt héten Karácsony Gergely őszödi beszédeként emlegetett hangfelvétel állhat.



A választási eredmények bizonyítják: rendszeresen felülmérik az MSZP-t és a Jobbikot



(2019.10.03.) [Farkas Örs, az Oeconomus igazgatója] Hangsúlyozta, a Századvég Alapítványhoz és a Nézőpont Intézethez hasonló, több évtizedes múltra visszatekintő intézetek nem engedhetik meg maguknak az elfogultságot, hiszen csak a pontosan megjósolt eredményekre alapozva képesek hosszú távon fenntartani a szakmai renoméjukat.



Már a szimpatizánsai között is megkérdőjeleződik Karácsony alkalmassága



(2019.10.03.) Egy kifutása lehet a Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt beszédét rögzítő hangfelvétel kiszivárogtatásának: az, hogy még saját szimpatizánsi táborában is megkérdőjeleződik Karácsony Gergely személyes hitelessége, alkalmassága és hosszú távon az ellenzéki összefogás jövője is - mondta Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

Véget vethet a Párbeszéd és az MSZP szövetségének a választás eredménye



(2019.10.05.) Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője szerint az önkormányzati választáson való rossz szereplés megpecsételheti a Párbeszéd és az MSZP szövetség jövőjét. Az elemző az M1 csatorna szombat esti műsorában azt mondta, ez igaz az ellenzéki összefogásra is, ugyanis most úgy látszik, hogy kudarc érheti a platformot az önkormányzati választásokon.

Így próbálnak manipulálni és az alkalmatlan Karácsonynak segíteni a baloldali közvéleménykutatók



(2019.10.06.) Élen a Nézőpont és Századvég. A legutóbbi két választást figyelembe véve eddig a legpontosabbnak a Századvég és a Nézőpont bizonyult.

Nézőpont Intézet: Tarlós István győzelme nem kétséges



(2019.10.07.) A Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint a biztosan választók 53 százaléka Tarlós Istvánra, 40 százaléka Karácsony Gergelyre, s immár 7 százaléka Puzsér Róbertre szavazna, Berki Krisztiánnak jelenleg nincs azonosítható szavazótábora. Röviden összefoglalva, a polgármesterként és főpolgármesterként már bizonyított Tarlós Istvánt a többség továbbra is alkalmasnak tartja, hogy vezesse Budapestet, ellentétben a zuglói polgármesterként pozitívumot felmutatni nem tudó, alkalmatlan, egy hangfelvétel miatt botrányba keveredő Karácsony Gergellyel.



Karácsony legújabb bejelentésével is csúnyán felsült



(2019.10.10.) Mivel a főpolgármester-választás rendszere a legtisztességesebb és a legátláthatóbb intézmény – azt választják meg, aki a legtöbb szavazatot kapja –, az ellenzék az elmúlt években megszokott kampányeszközét, amelyben a választási rendszerre fogta a politikai teljesítményének hiányát, nem tudja most ősszel alkalmazni - nyilatkozta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont-csoport vezetője. Az elemző szerint amennyiben Karácsony Gergely kikap, a külső körülményeket nem tudja ezért felelőssé tenni. – Ebben a helyzetben a választási csalás mítosza segíthet, s enyhítheti a várható vereség terhét. Az alternatív szavazatszámlálás itt a mítoszépítés eszköze lehet – fogalmazott.

Karácsony Gergely látványosan megbukott, teljesen alkalmatlan jelölt



(2019.10.11.) Karácsony Gergely, az ellenzék főpolgármester-jelöltje látványosan megbukott Zuglóban is, ennek következtében teljesen alkalmatlan arra, hogy Budapest főpolgármestere legyen. Többek között erről beszélt Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője az Origónak.

(Ezen a ponton megtartották az önkormányzati választásokat, ahol a Nézőpont korábbi mérési eredményeinek és elemzéseinek megfelelően a fővárost, sok kerületet és nagyobb települést is elveszített a Fidesz, Budapesten Karácsony Gergelyt választották főpolgármesternek.)

Vitathatatlan tény, hogy a Fidesz több szavazatot kapott, mint az ellenzék

(2019.10.14.) Mráz Ágoston Sámuel szerint a vidék Magyarországa különösen erősen támogatta a Fidesz-KDNP-t. Véget ért a magyar politika rendkívüli állapota azzal, hogy a teljes fideszes dominancia megszűnt, és egy versenyhelyzet van. Az elemzők és a politikusok is elszoktak ettől a helyzettől, és visszatér a 2010 előtti világ – mondta a Nézőpont Csoport vezetője. Úgy látja, hogy két kampánystratégia ütközött Budapesten, ráadásul a fővárosiak nem az alkalmasság mentén voksoltak, hanem a Fidesz-ellenesség került a középpontba - mondta Mráz Ágoston Sámuel.



Nézőpont: Közel kétharmaddal nyert volna a Fidesz



(2019.10.14.) A 2019-es önkormányzati választást Budapesten elvesztette, de Budapesten kívül megnyerte a kormányzó Fidesz-KDNP szövetség. Ha azonban a leadott voksokat parlamenti választásra vonatkoztatjuk, a Fidesz országos és erős győzelme megkérdőjelezhetetlen lenne. A Nézőpont Intézet szavazat-átszámító elemzése alapján, ha múlt vasárnap országgyűlési választást tartottak volna Magyarországon, a kormánypártok közel kétharmados többséget szereztek volna ismét (a kétharmadhoz szükséges 133-ból 129 mandátumot). Így minden legitimációs alapja megvan a Fidesz-KDNP-nek, hogy az országgyűlési kétharmados többségét használja a jövőben is, ha valamilyen ügyben szükségesnek tartja.

Szakértő: Továbbra is a Fidesz-KDNP a legnépszerűbb politikai pártszövetség



(2019.10.14.) Továbbra is a Fidesz-KDNP a legnépszerűbb politikai pártszövetség - mondta a Nézőpont Intézet elemzője hétfőn az M1 aktuális csatornán.

