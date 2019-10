Ha Karácsony elbagatellizálja az ellenzék korrupciógyanús ügyeit, akkor nagyon hamar bajba kerülhet

Karácsony Gergely a választási győzelem utáni első bővebb interjúját az Indexnek adta. Itt szóba került a kampányban berobbant kispesti kokózós videó ügye. Ezeken a felvételeken egy kispesti szocialista képviselő bemindenezve részletesen beszél a kerületben üzemszerűen zajló korrupcióról, amiben állítása szerint nyakig benne van a vagyonkezelő vezetője és Gajda Péter, polgármester is. Karácsony Gergely a botrányhoz az alábbiakat fűzte az interjúban: „Messze nem olyan szórakoztató, mint a borkais videó, és akkor finoman fogalmaztam.”

Arra kérdésre, hogy „kezd-e vele valamit?” úgy reagált, hogy ezt az ügyet Gajda Péterre bízza, hogy ő vizsgálja ki. Egy korábbi, szintén indexes interjúban már felmerült ugyanez a kérdés:

- „A kispesti videófelvételen az látható, mintha Gajda Péter szocialista polgármester egy munkatársa kokainozna, és pénzek ellopásáról beszél egy hangfelvételen. Mit lép ebben az ügyben?”

- „Gajda Péterre bízom a döntést. Ezen a videófelvételen olyan dolog történik, ami nekem – finoman szólva – nem szimpatikus.”



Az ellenzéki polgármester arra az alapos gyanúra, hogy a szövetségesei egy kerületben szisztematikusan, szervezetben működve kilopják az emberek szemét, úgy reagál, hogy az nem annyira szórakoztató, mint a Borkai Zsoltról készült felvétel és neki nem szimpatikus. Miközben a két eset között lényegileg nincs különbség, csupán annyi, hogy a kispesti ügy egy-két nullával kisebb kaliberű. De pont ugyanarról szól. Egy település vezetői Tony Montanáknak képzelik magukat, és röhögve szétlopják a rájuk bízott közösséget. Karácsony azt mondta, hogy az ügy vizsgálatát rábízza a kispesti polgármesterre, tehát az egyik érintettre.

Nagyon izgalmas, hogy mi lesz az eredménye annak a vizsgálatnak, amit Gajda Péter végez maga és saját társai, beosztottjai ellen.



(Erről a szép emlékű Vida Ildikó NAV-elnök esete ugorhat be: „Nyugalom, maga Vida Ildikó fogja vezetni a Vida Ildikó esetleges korrupciójával összefüggő vizsgálatot a NAV-nál”.)

Az interjúban a Karácsonyékról készült hangfelvétel is előjött, amin elhangzik, hogy a zuglói szocialisták, ha tehetik, szétlopnak mindent. A helyi erős ember, az MSZP-s Tóth Csaba többször megfenyegette Karácsonyt a családjával, ha pedig visszamegy Zuglóba, akkor elássák. Erre az indexes interjúban így reagált:

- Zuglóban ki ásná el?

- Senki.

- De mire célzott?

- Vicceltem.

Mindannyian tudjuk, hogy ez nem igaz. Ha az elásás talán-talán retorikai túlzás is, a valóságban Karácsony egy csöppet sem viccelt. Már az egyik előválasztási vitában is elmesélte, majd a 444-nek adott interjúban is megerősítette, hogy Zuglóban fenyegetésekkel próbáltak nyomást gyakorolni rá. És azt is tőle tudjuk, hiszen korábban elárulta, hogy parkolási ügyben a helyi szocialisták háttéralkut kötöttek a Fidesszel.

- ATV: Akkor most öntsünk tiszta vizet a pohárba. Itt most akkor egy politikai háttéralku született az MSZP és a Fidesz között…

- Karácsony: Hát naná…

- ATV: …amin ön nem tudott segíteni.

- Karácsony: Hát ön egy újságíró, és felfogta, hogy miről beszélgetünk, igen. Ez elég nagy baj, és elég rossz hír arra nézve, hogy én egyébként milyen politikai közösségnek a tagjaként indulok ezen a választáson,



Ugyanebben az interjúban a Fidesszel kollaboráló szocialisták ügye is szóba került. (A Fidesz jól fizetett haszonélvezőiről és beépített embereiről miniszterelnök-jelöltsége idején már beszélt Botka László is.) Karácsony viszont azt mondja, hogy ez a kampány arról győzte meg, hogy az MSZP rendben van. Szerinte nincs súlyosabb vád egy ellenzéki szereplővel kapcsolatban, mint hogy a Fidesz ügynöke, és állítása szerint a kampányban a budapesti MSZP bizonyította, hogy valódi ellenzéki erő. Ő élesben látta, hogy a vádak hamisak. Az említett zuglói parkolós háttéralku pedig csupán egy egyedi eset volt.

Egyfelől az a bizonyos zuglói háttéralku, amiről Karácsony most beszélt, egyáltalán nem alkalmi összeborulás volt. Hasonló megállapodásról tudunk Zuglóban és más kerületben is, például Erzsébetvárosban, Ferencvárosban és így tovább. A Fidesszel kollaboráló cinkelt ellenzékiek, főként szocialisták pedig heti szinten bukkantak elő országszerte. Elég csak Szegedre gondolni vagy Törökbálintra vagy a Józsefvárosra vagy Ferencvárosra, Pesterzsébetre - hosszú lenne felsorolni.

Amikor a kormánypárt és az ellenzék szövetkezik a választók átverésére politikai vagy anyagi haszonszerzés céljából, akkor nem csupán bűnügyekről beszélünk, hanem egy súlyos demokratikus deficitről. Hiszen, ha a látszólag rivális politikai erők sutyiban összeállnak, és az emberektől elveszik a szabad választás lehetőségét, akkor az egyébként is köhécselő demokráciánk helyén csak egy kifosztásra épülő látszatdemokrácia marad.



Ha Karácsony Gergely úgy kezdi regnálását, hogy bagatellizálja a saját térfelén lévő aljas ügyeket, akkor nagyon hamar politikai csapdában fogja találni magát. Az ellenzéki választóknak, tehát az ország felének nem azért van elege a Fideszből, mert rossznak tartják a családvédelmi programot vagy mert nem tetszik nekik a drótkerítés a határon, hanem mert a NER működése gyakran a bűnszervezetéhez hasonló jeleket mutat, mert sajátjukként kezelik az ország javait és igazságtalanul felosztják maguk között, és mert az igazságszolgáltatás őket a legritkább esetben üldözi.

Ha Karácsony Gergely nem lép fel kompromisszum nélkül a korrupció és a rablás ellen, ha a széles mozdulatokkal próbálja elkenni a tolvajok és az ásóval fenyegetőzők ügyeit, akkor az ő szavaival élve „2 perc után nem fogja tudni, hogy hol van, és szétlopnak mögötte mindent”, majd pillanatok alatt elveszítheti támogatottságát. Pont úgy fog járni, mint a zuglói parkolási balhéban. Nem ő volt a fő felelős, de mivel nem szabott gátat az aljasságnak, ráhúzták a vizes lepedőt, az utcán pedig parkolóautomatának öltözött fidelitasosok üldözték, és idejének, energiáinak jelentős részét szerencsétlen magyarázkodással tölthette.