A Mi Hazánk szekszárdi jelöltjei visszalépésükkel segítik a Fideszt a vasárnapi megismételt választáson

A tolnai megyeszékhelyen kevés kellett volna a fideszes polgármester leváltásához, Bomba Gábor mindössze 300 szavazattal maradt le. A képviselő-testületben azonban 8-6 arányban többségbe került az ellenzéki pártok és civilek szövetsége - legalább is elsőre úgy tűnt.

Bomba Gábor mögött a két újrainduló ellenzéki jelölt Fotó: Facebook/Bomba Gábor

A kormánypártok ugyanis két olyan választókörzetben, ahol kevés szavazattal nyert az ellenzék, panaszt nyújtottak be. Bomba Gábor a kifogások lényegét úgy foglalta össze a 444-nek, hogy a szavazóköri delegáltak étkezéséből adódtak a bonyodalmak. Merthogy jelöltek is vittek ételt az ellenzéki delegáltaknak, és hiába olyankor, amikor a helyiségben nem volt szavazó, a jelölt így is a gondoskodó ember látszatát kelthette magáról, amivel befolyásolta a szavazást. Bomba szerint minden szavazókörben megoldották valahogy, hogy a delegáltak ételhez jussanak, de ez a Fideszt csak ebben a két kényes körzetben zavarta. Bomba szerint az is érdekes, hogy a polgármester-választás eredményét a panaszok szerint nem érintette.

Mindenesetre vasárnap előrehozott választás lesz két körzetben. A 444-nek Bomba Gábor azt mondta, hogy

a Mi Hazánk képviselő-jelöltjei az utolsó pillanatban visszaléptek a Fidesz javára.

Ennek nem kis tétje van, hiszen ezen a két képviselői helyen múlhat a testületi többség, a két mihazánkos pedig majdnem 5 százalékot kapott október 13-án két olyan körzetben, ahol az ellenzék egyaránt kevesebb mint 2 százalékkal nyert.

Mivel a szekszárdi pártszervezet Facebook-oldala gyakorlatilag halott, csak országos eseményekről posztolnak nagy ritkán, ezért inkább a központi sajtóosztályt kérdeztük meg, hogy mi történt.

A szekszárdi szervezet a nem sokkal később a pártból kilépő Volner Jánossal Fotó: Facebook/Mi Hazánk Szekszárd

A Mi Hazánk Mozgalom elnöksége gyorsan befutó válaszában kijelentette, hogy „Czank István és Sütő Péter jelöltek a Mi Hazánk Mozgalom elnökségének határozott kérése ellenére, saját, személyes döntésekre hivatkozva, nem mérettetik meg magukat a megismételt választáson, ugyanakkor semmilyen párt vagy szövetség javára nem léptek vissza. A két korábbi képviselőjelölt nem tagja a pártunknak, ezért etikai eljárást nem tudunk indítani ellenük. A Mi Hazánk Mozgalom egyetlen, a holnapi szekszárdi megismételt választáson újra induló jelöltet, pártot, szövetséget sem támogat.”

Ezt a helyzetelemzést árnyalja, hogy Bomba Gábor elmondása szerint a Mi Hazánk helyi vezetője korábban, még jobbikosként is rendre támogatta a városvezetést, illetve hogy a párt máshol is a kormánypártok segítségére siet. Tegnapi hír például, hogy a Mi Hazánk segítségével fúrta meg a Fidesz az új, ellenzéki polgármestert Tatabányán.