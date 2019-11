Talán nem lett volna ekkora bukó a választás a Fidesznek, ha sikerül elmagyarázni, hogy Mészáros Lőrinc nem lop, csak „szerencsésen versenyez”

„Itt valami elementáris erejű protest szavazás zajlott le, és nem dughatjuk homokba a fejünket, hanem erről beszélni kell, mert szerintem baj van” - vezette fel nyúzott hangon a Sajtóklub történetének egyik leggyászosabb adását hétfő este Bayer Zsolt.

Szóval keserűen csalódnia kellett annak, aki a szokásos nevetgélős migránsozás, komcsizás, sorosozás miatt kapcsolt hétfő este a Hír Tv-re,

Bayer Zsolték ugyanis annyira megzuhantak a Fidesz jászberényi vereségétől, hogy a műsor legnagyobb részében másról sem volt szó, mint hogy lehetne megmenteni a NER-t a 2022-es összeomlástól. A jászsági városban a Fidesz hiába harcolta ki a polgármester-választás megismétlését, végül az újrázással csak annyit értek el, hogy a korábbi 14 szavazatos vereség után az ellenzéki jelölt már 3758 szavazatkülönbséggel döngölte földbe a kormánypárti jelöltet. Ekkora különbség mellett pedig már a kormánypropaganda nagyöregjei sem mehettek el egy rutinból letolt alkalmatlanozással, helyette még azt is megengedték maguknak/nekik, hogy a Fidesz hibáiról beszéljenek.

Végre vissza kell találni az emberekhez, akik azt sem tudják, kire szavaznak

A megrendült elemzést Szentesi Zöldi László kezdte, aki Pócs János körzetében rendszeresen besegít a kampányokban, a tavaly áprilisi győzelmet győzelmet például külön megköszönte neki a képviselő. Ő is úgy látta, hogy ami Jászberényben történt, az országos jelentőségű, aminek meg kell nézni az okait:

„az kell megérteni elsőként, hogy miből van elegük az embereknek, vagy mit értettek félre, vagy miért jött ki ez a különbség ilyen mértékben”. Szentesi Zöldi arra jutott, hogy a 18-30 év közötti fiatalok nyerték meg ezt a választást az ellenzéknek, „akik érzelmi alapon, egyébként felülve a teljesen olcsó és átlátszó demagógiának egy hazugságözönnek” elhitték azt, amit el akartak hitetni velük.

Azt is megállapította, hogy sokszor már az ő politikai vezetőik sem tudják, mi zajlik a magyar valóságban, a megoldás pedig az, hogy

„vissza kell találni azokhoz az emberekhez, akik részben ostobaságból, részint tájékozatlanságból tömegesen választanak olyan politikusokat, akiknek a nevét sem tudják”.

Talán el kellett volna magyarázni, hogy Mészáros Lőrinc nem lop, hanem csak szerencsésen versenyez

A legkevésbé persze Bencsik András rendítette meg az összeomlás, aki élete formáját hozva szórta az ötleteket arról, hogyan lehetne újra megszerettetni a NER-t az emberekkel:

Nem ismerték fel, mennyire megváltozott a kommunikációs erőtér. Bezzeg Trump már a Twitterre írja ki az üzeneteit.

Nem kell sulykolni az a propagandát az embereknek, a lényeget kell mondani, mert megértik.

Az a baj, hogy fiatalok nem tudnak belépni a Fidelitasba, mert nincs tagfelvétel. A fidelitasosok pedig nem tudnak belépni a Fideszbe, mert ott sincs tagfelvétel.

De Bencsik a legnagyobb gondnak mégis azt tartja, hogy az új jobboldali milliárdosok bujkálnak, mert félnek „a gonosz médiától”, és ezzel azt a látszatot keltik, hogy azért gazdagok, mert tolvajok.

„Ugyanis nem arról van szó, hogy loptak, hanem szerencsésen versenyeztek.”

Huth Gergely is abban látta a problémát, hogy valamiért nem érték el azokat a fiatalokat, akik mindig csak a telefonjukat nyomkodják. De azt is látja, hogy „elég sok sértett ember hagy maga mögött a kormányzás”. A 9 évnyi fideszes kormányzás után még azt is kimondta, hogy a közigazgatás elég rosszul működik Magyarországon, és nagyon sok rossz döntés születik a kormányzat helyi rendszereiben, „ahol nagyon sok beépített ellenség lapul egyébként, nagyon sok alkalmatlan, sértett, hozzá nem értő ember húzódik itt meg, ráadásul nem túl jó fizetésekkel, akik büntetnek, és akik olyan mértékben keserítik meg a hétköznapi ember életét”. Hozzátette, hogy irtózatos a bürokrácia és sokszor a szabályok is betarthatatlanok.

Nem találnak utat a beteg, torz generációkhoz

Bayer Zsoltot pedig arra ébresztette rá a vereség, hogy a 18 és 30 közötti generáció egy olyan légüres térbe kezd kerülni, olyan ideológiákban kezd gondolkodni és hinni, ami már neki is hátborzongató.

Amikor a NER főkommentelője az Erdogan elleni tüntetést nézte, az 50-es években érzete magát. Bencsik András azzal igyekezett megnyugtatni, mert meg kellene találni a fiatalabb korosztály értékesebb részét, akik értik, hogy ők miről beszélnek, hogy beszélgetni kezdjenek ezzel a generációval, aki ma már bárkit megválaszt a Fidesszel szemben.

Végül hazaárulózással oldották a hangulatot

A válságelemzés mellett sajnos csak pár perc maradt arra, hogy beszéljenek az Európai Parlament alapjogi bizottságának legutóbbi üléséről, ahol Erdélyi Péter kollégánk is beszélt a sajtószabadság helyzetéről. A sok önreflexió után a Sajtóklub ezen a ponton a végre valamennyire visszanyerte a régi lendületét: beindult a hazaárulózás, az ügynöközés, a titkosszolgálati manőverek emlegetése. Bencsik András pedig egészen odáig ment, hogy „ez az ember többé nem fér be a magyar újságírásba, ez az elmer alkalmatlan, morálisan elfogadhatatlan, hogy a nyilvánosságban szerepeljen”. Ezzel persze nem Bayer Zsoltra célzott, akiről tavaly derült ki, hogy egy titkosszolgálati cégtől kapott információkat.



