Felrúgta az ellenzéki megállapodást az MSZP a 22. kerületben

Csütörtökön tartották a 22. kerületi önkormányzat alakulóülését. Itt, Budafok-Tétényben az egyesült ellenzék szerzett többséget a képviselőtestületben, a polgármesteri széket azonban meg tudta tartani a fideszes Karsay Ferenc, miután 312 szavazattal többet kapott, mint a momentumos Havasi Gábor (a polgármester-választáson volt egy 3. jelölt is, egy helyi szervezeté, ő 1181 szavazatot kapott).

Havasi Gábor csütörtök este azt írta a Facebookon, hogy a helyi MSZP két képviselője felrúgta az ellenzéki megállapodást, és az alakuló ülésen a Fidesszel és szatellitszervezeteivel szavazott. Ezért cserébe a helyi MSZP elnöke, Dankóné Hegedűs Jolán megkapta a Fidesztől az egyik alpolgármesteri széket, a másik MSZP-s pedig egy bizottságot elnökölhet.

Havasi Gábort telefonon értük el, elmondta, hogy az ellenzéki pártok korábban megegyeztek egy arányos ajánlatról, amit el is küldtek a polgármesternek. Eszerint a 3 alpolgármesterből 1 lehetett volna fideszes, a másik kettő ellenzéki, egészen pontosan a kerületben jól szereplő DK és a Momentum adott volna 1-1 alpolgármestert. Ezen kívül megbeszélték a bizottsági helyek kiosztását is.

Havasi szerint Dankóné Hegedűs Jolán, az MSZP helyi vezetője szintén jelezte, hogy alpolgármesteri széket szeretne, de végül ő is aláírta a közös ellenzéki javaslatot.

Az alakulóülésen azonban a fideszes Karsay egy teljesen más leosztást terjesztett be, ami szerint a 3 alpolgármesteri székből kettőt kap a Fidesz, egyet pedig Dankóné Hegedűs Jolán. Havasi szerint ezt az előterjesztést a fideszesekkel együtt meg is szavazta a két MSZP-s képviselő, és igent nyomtak más olyan előterjesztésekre is, amiket Karsay az ellenzéki képviselők akarata ellenére terjesztett be.

A DK az ülés után közleményben ítélte el a történteket, azt írták: „A DK, a Momentum és a Jobbik képviselői nem vettek részt a szavazáson, mert az az ellenzéki pártok előzetes megállapodásával ellentétes volt. A Demokratikus Koalíció szerint ez a lépés a Fidesszel szemben álló ellenzéki közösség cserbenhagyása.”

A fideszesek a két MSZP-ssel, a szintén ellenzéki pártokkal szövetségben induló Budafok-Tétény Általános Ipartestület képviselőjével és a Budafok-Tétény Baráti Körök nevű (a 3. polgármester-jelöltet is indító) formáció képviselőjével 1 fős többségbe kerültek a képviselő-testületben. A helyzetet bonyolítja, hogy a kerület egyik választókörzetében szavazategyenlőség miatt januárban megismételt választást tartanak majd.

Havasi Gábor a Facebookon arra szólította fel a helyi MSZP-s képviselőket, hogy adják vissza a mandátumukat, vagy zárja ki őket az MSZP.