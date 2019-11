Túl sok férfi hiszi azt, hogy a nők úgy szeretik a szexet, ahogy a pornófilmekben csinálják

Aggasztó eredményeket hozott a BBC Radio 5 Live felmérése, amelyben a kölcsönös beleegyezésen alapuló szex közben történt erőszak gyakoriságát vizsgálták. A kutatás szerint a Nagy-Britanniában élő, 40 év alatti nők egyharmada tapasztalta már, hogy együttlétük során partnerük rájuk csapott, leköpte őket, befogta a szájukat vagy fojtogatta őket.



Közülük – akár közös megegyezésen alapult a dolog, akár nem – 20 százalék mondta azt, hogy az eset után mérgesek voltak vagy megijedtek. A 23 éves Anna azt mondta, vele háromszor is történt már ilyen, mindhárom esetben más férfival. Az egyik esetben a férfi elkezdte csapkodni és húzta a haját, aztán a nyaka köré próbálta kulcsolni a kezét. „Lefagytam” – mesélte a BBC-nek. „Rendkívül kényelmetlenül éreztem magam, megfélemlítve. Ha valaki az utcán csapna rád vagy fojtogatna, azt mindenki támadásként értékelné.”

Anna csak akkor jött rá, milyen gyakori jelenség ez szex közben, amikor a barátainak beszélt róla. Egy másik alkalommal egy férfi szex közben fojtogatni kezdte, anélkül, hogy ezt előtte megbeszélték volna, vagy legalább figyelmeztette volna rá a lányt. Egy másik partnere pedig olyan durván viselkedett az együttlét közben, hogy utána napokig fájdalmai voltak, testét horzsolások és foltok borították.

„Tudom, hogy vannak nők, akik szeretik ezt. A probléma az, amikor a férfi azt hiszi, hogy minden nő így van vele.”

A Savanta ComRes kutatóintézet 2002 brit, 18 és 39 év közötti nőt kérdezett meg, hogy történt-e velük hasonló eset. Az eredmények reprezentatívnak tekinthetők.

A nők több mint harmada (38 százalék) tapasztalt ilyet, és nagyrészt nem a beleegyezésükkel történt az erőszakos megnyilvánulás. Kevesebb mint kétharmaduk mondta azt, hogy történt velük ilyen, de soha nem az akaratuk ellenére (31 százalék), 31 százalékuk pedig azt, hogy sosem tapasztaltak ilyet (vagy nem válaszoltak).

A Nők Igazságáért Központ (The Centre for Women's Justice) szóvivője a BBC-nek úgy kommentálta a felmérés eredményeit, hogy láthatóan egyre nagyobb nyomás nehezedik a fiatal nőkre, hogy belemenjenek az erőszakos, veszélyes és megalázó dolgokba. „Ez valószínűleg az extrém pornó széleskörű elérhetőségének és normalizálásának köszönhető”.

Adina Claire, egy másik nőjogi szervezet, a Women's Aid egyik vezetője azt mondta, az, hogy valaki beleegyezik abba, hogy szexuális kapcsolatot létesít valakivel, nem teszi kevésbé komoly problémává a csapkodást vagy a fojtogatást.

Emma a harmincas éveiben jár, nemrég ért véget egy hosszú kapcsolata, és nemrégiben volt egy egyéjszakás kapcsolata. „Az ágyban végződött a randi, és szex közben - anélkül, hogy szólt volna előtte - fojtogatni kezdett. Lefagytam és rettegtem. Akkor nem szóltam egy szót sem, mert sebezhetőnek éreztem magam, mintha ennek a férfinak hatalma lenne fölöttem.

Ő is a pornóipar számlájára írja a történteket.

„Olyan érzésem volt, hogy ezt látta a neten és ki akarta próbálni a való életben.”

A felmérés szerint azok közül, akik átéltek ilyesfajta erőszakot, 42 százalékuk érezte úgy, hogy nyomást gyakoroltak rájuk, kényszerítették őket vagy hogy erőszak érte őket.

Az erőszak kezd normális lenni

Steven Pope pszichoterapeuta szakterülete a szex és a párkapcsolatok. Ő azt mondta a BBC-nek, ez a jelenség járványszerűen terjed manapság. „Az emberek azért csinálják, mert azt hiszik, hogy ez a normális, pedig nagyon káros lehet. Azt látjuk, sokak számára ez elértékteleníti a kapcsolatot, mégis, sokszor az erőszak elfogadottá válik”. A szakembert az is aggasztja, hogy azok, akik belemennek az ilyen szexbe, nem látják annak kockázatait.

„Olyan emberek fordulnak hozzám, akik majdnem rámentek egy-egy ilyen esetre, amikor a fojtogatást túlzásba vitték, és ettől egy időre eszméletüket vesztették. A fojtogatással az a helyzet, hogy mindig magas a kockázat, de szó szerint ez az utolsó dolog, amire az emberek gondolnak.

Az aktivista Fiona McKenzie „különösen aggasztónak” nevezte a felmérés eredményeit.

„Rendszeresen hallom nőktől, hogy fojtogatták, megcsapták, leköpték őket, verbálisan bántalmazták vagy megütötték őket olyan férfiak, akikkel saját akaratukból szexeltek. Sok esetben a nők kezdetben fel sem ismerték, mennyire traumatikus egy ilyen támadás.”

McKenzie azután indított kampányt Ebbe nem egyezhetünk bele (We Can't Consent to This) néven, hogy feltűnt neki, hogy egyre többen halnak meg azért, mert a fojtogatós „játék” nem úgy sül el, ahogy remélték, és az áldozat megfullad. Azt is észrevette, hogy ezekben az esetekben azt, hogy az áldozat állítólag beleegyezett a fojtogatásba, mentő körülményként értékelték.



Anna szerint a szex nagyon férficentrikus lett. „Annyira elpornósodott, hogy a nőnek már nem sok jó van benne.” Úgy véli, a szex közbeni erőszakot normalizálta a társadalom: „Hétköznapi srácok voltak. Semmi közös nem volt bennük, bár úgy sejtem, mindannyian gyakran néznek pornót. Nézik, és azt hiszik, hogy ez az, amit a nők akarnak, de nem kérdeznek rá”.