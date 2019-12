Nem kell fizetnie Elon Musknak, amiért „pedo guynak” nevezett egy búvárt

Nem becstelenítette meg Elon Musk annak a brit búvárnak a hírnevét, aki szakértőként vett részt a barlangba rekedt thai iskolások kimentésében. Vernon Unsworth 190 millió dollárra perelte Muskot, amiért a mentés mikéntjéről szóló vitában Musk „pedo guynak” nevezte a őt.

A vita 2018 júniusában tört ki, amikor napokon keresztül az egész világ arra figyelt, sikerül-e kimenteni 12 focista fiút, akik egy, az esőzések miatt eláradó barlangban rekedtek.

Musk felvetette, hogy egy minitengeralattjárót építene a mentéshez, Unsworth azonban azon a véleményen volt, hogy a tengeralattjáró alakdna a szűk járatokban, és valójában a fiúk életét kockáztatnák vele. A fiúkat végül egyesével hozták ki, a barlang víz alá került szűk átjáróin több órába telt átkelni a búvároknak az iskolásokkal, akik végül megmenekültek.

Musk az ítélet után azt nyilatkozta, „visszatért a hite az emberiségbe”, míg a pert elbukó Unsworth szerint a társadalom számára előnytelen ítélet született, mivel ezek után bárkiről, bármit lehet állítani a közösségi média nyilvános fórumain.

A négynapos tárgyalás után az esküdtek egy óra alatt hozták meg az ítéletet, amely Musk javára döntött. Szóvivőjük azt mondta, a felperes csapat nem tárt fel elég bizonyítékot állításainak megalapozására, sokkal inkább az érzelmekre apelláltak. Unsworth könnyezve mondta el, hogy Musk posztja után valósággal összedőlt számára a világ, "életfogytiglani büntetést mért rám tárgyalás nélkül", vallotta, amiért a 30 millió követővel rendelkező Musk lepedózta.

Musk korábban is, és most is azzal védekezett, hogy egyrészt Dél-Afrikában - ahol felnőtt - a pedo guy jelentése nem annyira durva (talán „vén kéjencnek” fordítható), illetve a posztot eltávolította később, és elnézést kért.

Musk ügyvédjei azt bizonygatták, hogy a vita hevében, különösen az online térben bárki követhet el ostobaságot, amit aztán jóvátehet azzal, hogy a posztot törli és elnézést kér. Ezt a metódust az ügyvédcsapat a JDart (joke, deleted, apology, responsive tweets) rövidítéssel adta elő: tehát a rossz vicc törlésre kerül, a posztoló elnézést kér és a későbbiekben segít lezárni a vitát és továbbmozdulni felelősségteljes posztokkal. (BBC)