A kormány nem is tehetne ennél nagyobb szívességet a szexuális zaklatóknak

Amikor egy szexuális visszaélés nagy nyilvánosságot kap, a társadalom üzeneteket küld minden áldozatnak és elkövetőnek.

Az én fülemben a Gothár-ügy leghangosabb üzenete az első napokban az volt, hogy változóban a világ: a kultikus tisztelet sem véd meg az intézmény belső eljárásrendjétől.

Elég két bejelentés, és a karrierednek vége, hiába vagy Kossuth-díjas ikon.

Persze a színházi világon belül is sokakban maradtak kérdések, ahogy minden ilyen eljárás után. Ezek egy részére Máté Gábor igazgató választ adott, és egy hosszú interjúban elmondta azt is, miben hibázott. Rögtön az eset után megkereste a sértett, aki megerősítette, hogy Gothár bocsánatot kért tőle, amit ő elfogadott, további lépéseket pedig nem szeretne. Az igazgató akkor úgy érezte, nincs más választása, mint „tiszteletben tartani a kolleganőm döntését”. Ma már azt mondja: „Sajnálom, hogy akkor nem vontam be azonnal az ügy kezelésébe az üzemi tanácsot, vagy hogy nem tettem azonnal drasztikusabb lépéseket az elkövetővel szemben. Megbántam ezt.”

Amikor a sértett mégis bejelentést tett, megindult a vizsgálat, amelynek eredményeként Gothárnak mennie kellett. Pár napon belül másik munkahelyén, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is vizsgálat indult, Gothárt addig is felfüggesztették. Karácsony Gergely főpolgármester minden fővárosi cégnek utasítást adott, hogy az ilyen esetekre alkossák meg a saját belső eljárásrendjüket, ahogy ezt anno a Katona megtette.

Gothár és Máté a színház portrésorozatának képein

Többen utalgattak rá, hogy már rég lehetett tudni Gothár visszaéléseiről. Ha voltak régebbi áldozatai, akik nem tudtak kihez fordulni, az szörnyű, de pont ez jelzi a változást.

Részletes tényfeltáró cikkek hiányában továbbra sem tudjuk, mi történt pontosan a Katonában vagy Gothár múltjában, épp ezért fokozottan vigyázni kell az ítélkezéssel. De az üzenet érvényes: ha erőszak történt veled a munkahelyeden, érdemes bejelentést tenned, mert létezik szabályrendszer, amit az intézménynek követnie kell, lesz következmény, a te életed nem siklik ki ettől, viszont elindulhatnak előremutató kezdeményezések.

A több szempontból nyomasztó ügynek volt tehát pozitív kicsengése is. De elég volt néhány nap, hogy mindent elnyomjon az őrjöngő hangzavar.

Eleinte még csak a Katona, a Színművészeti és a „balliberálisok” elleni szokásos hecckampány ment a kormánymédiában, de péntekre odáig jutottunk, hogy a Fidesz hivatalos, frakcióvezetői szinten kifejtett álláspontja szerint a Gothár-ügy miatt szavazzák meg az egész magyar művészettámogatási rendszer feldúlását. A pártlap szerint „konkrétan a Katona József Színházban kialakult állapotok miatt készül megváltoztatni a kormány a kultúra finanszírozásának eddigi gyakorlatát.” A parlamentnek benyújtott új javaslat a törvény szövegébe emeli az utalást a Gothár-ügyre. Ez a törvény azt is tartalmazza, hogy a Katonához hasonló önkormányzati színházak támogatását és a vezetők kinevezésének módját újra kell tárgyalni, ha nem akarnak lemondani minden állami pénzről.

A kormánypártok márpedig nyíltan beszélnek róla, hogy a színház és az egyetem vezetőjének mennie kell (utóbbi nyilatkozatát lásd itt). Máté Gábornak azért, mert - ahogy azt Halász János megfogalmazta - „egyértelműen kiderült, hogy a színházban történteket egy éven át szándékosan eltitkolták”.

Milyen üzenetet küld ez a kormányzati kampány az áldozatoknak?

Hát például azt, hogy ha jelented a zaklatást, azzal kockára teszed mindenki sorsát körülötted, és a vallomásod segítségével tönkretehetnek mindent, amiért dolgoztál. Ha egy zaklatást elszenvedő ember bárhol ebben az országban azon kezd gondolkozni, hogy beleálljon-e a munkahelyi vizsgálatba, akkor ezentúl átfuthat a fején, mi történt a Katonával és a színházakkal. Ha egy gyárban dolgozik, akkor ott, ha egy multinál vagy egy iskolában, akkor ott. Amint híre megy a vizsgálatnak, jöhet a kormány és a médiája, és a téged ért zaklatást felhasználva lejáratja a kollégáidat és kirúgatja a főnöködet, és ha egyszer szét akarja verni az egész szakmádat, akkor ahhoz is te leszel az indok.

Na, ilyen áron is akarsz vizsgálatot, áldozat? Vagy ennél még az is jobb, ha másokat is kedvére molesztál, aki téged?

A választási kampányban ellenzéki politikusokra lőttek szexuális zaklatási vádakkal, most színházi vezetőkre, de holnap jöhet bárki. Ahogy újabb létező és nem létező szexuális zaklatásokból csinálnak cinikus lejárató kampányt, úgy nő a hallgatás és az eltussolás vonzereje az áldozatok és a kivizsgálásért felelős vezetők szemében egyaránt.

Ami a színházi világot és a közeljövőt illeti: sajnos annak is nagyon rossz íze lesz, ha a kormányzati támadásra válaszul kezdődnek vagy indulnak újra zaklatási ügyek kormányközeli színházakban, mint ahogy az Újszínházban történt szombaton.

A negyedik Orbán-kormány kezdőcsapata 2018 május 18-án, a kinevezési ünnepségen. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Egy szombat délutáni Fidesz-közlemény szerint „Az állam nem támogathat a Gothár-féle bűncselekményeket eltussoló színházakat. Elfogadhatatlan, hogy olyan színházak követelnek pénzt a kormánytól, amelyek akár éveken át eltussolnak súlyos, nők elleni zaklatásokat, bűncselekményeket.”

Ez a szöveg is azon az új kormánypárti irányvonalon halad, amely szerint ha adott intézményben egy évig következmények nélkül maradhat egy szexuális zaklatás, attól meg kell vonni a kormányzati támogatást és ki kell rúgni a vezetőjét.

Veszélyes gondolat.

Nem akarok ujjal mutogatni, de volna itt például egy olyan nemzetközi intézmény, amely az elmúlt évtizedekben jól dokumentáltan és részben beismerten eltussolt többezer zaklatási ügyet. Mi több: magyarországi vezetői is bocsánatot kértek gyerekmolesztáló kollégáik nevében. A katolikus egyháztól mégsem tervezi megvonni sokmilliárdos támogatását a kormány, és legjobb tudomásunk szerint Gulyás Gergely és Nacsa Lőrinc eddig se a magyar püspökök, se a pápa lemondását nem követelte. Miniszterelnök úr év elején arra a kérdésre sem válaszolt, hogy több külföldi országhoz hasonlóan tervez-e a kormány vizsgálatot indítani a gyerekmolesztáló papok miatt.

De persze ez egyetlen példa, igazságtalan lenne csak a katolikus egyházzal elgáncsolni a kormány kirohanását, hiszen pont az a lényeg, hogy a szexuális zaklatás mindenhol ott van. A Závecz két évvel ezelőtti kutatása szerint a magyar nők 8 százalékát, azaz hozzávetőlegesen 350 ezer nőt molesztáltak szexuálisan. (Tágabb értelemben vett zaklatásról a nők kétharmada, a férfiak fele számolt be.)

A Magyar Szakszervezeti Szövetség megbízásából készült tavalyi felmérés szerint a válaszadók 38 százaléka látott vagy tapasztalt erőszakot a munkahelyén, de csak 14 százaléka jelentette. Elsősorban a negatív következményektől féltek. A nők mindössze 4 százaléka tudott a szexuális erőszakra vonatkozó, működő munkahelyi szabályozásról. A Katona rendelkezett ilyennel.

Vonulás a nők elleni erőszak ellen Fotó: Horn-Barta Csengele

A kormány hazudik, amikor a Gothár-üggyel indokolja a kultúrpolitikai rendszer átalakítását és az önkormányzati színházak gyámság alá helyezését. Magában a gyorsan elhíresült előterjesztésben szerepel, hogy azt jóval a Gothár-ügy előtt, először októberben tárgyalta a kormány, szexuális zaklatásról pedig nincs szó benne.

De attól még, hogy a Gothár-ügy nem valódi indok, az áldozatok és az elkövetők felé küldött üzenet nagyon is igazi és érthető. Ez az aggodalom kihallatszik a Katona társulatának közleményéből is: „Felháborítónak tartjuk, hogy egy transzparens, de az áldozatokat védő kommunikációnak 2019-ben az lehet a következménye Magyarországon, hogy egy felelős, az eljárásrendnek megfelelően eljáró vezetőt ilyen módon hurcoljanak meg. Határozottan elutasítjuk azokat a rágalmakat, melyek színházunkat – és ezáltal a benne dolgozókat – »zaklatónak«, bűncselekményeket eltussolónak tüntetik fel. Mivel erre hivatkozva a kormányzat épp az egész magyar színházi életet – függetleneket és kőszínháziakat – akarja ellehetetleníteni, arra kérünk mindenkit, aki az általunk képviselt értékek mellett áll, akinek fontos a művészi autonómia és szeretne továbbra is a nézőnk lenni, hogy december 9-én, hétfőn este 18 órakor a Városháza előtt jelenlétével fejezze ki szolidaritását társulatunk és a magyar kulturális élet egésze mellett.”

Nem tudjuk, mi lesz a tüntetés hatása és hova vezet a kormányzati kampány, de utóbbi már most könnyebbé tette egy meglehetősen széles társadalmi csoport életét. A szexuális zaklatók ünnepelhetnek.