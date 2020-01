Kispest szocialista vezetése megszavazta a tényfeltáró bizottságot, aztán kiherélte, ahogy tudta

„Kár, hogy nem a lényeges dolgok miatt fog bekerülni ez a nap a kerület történetébe” - mondta Gajda Péter, Kispest szocialista polgármestere, amikor a pénteki képviselőtestületi ülésen az Antikorrupciós Tényfeltáró és Vizsgálóbizottság felállításáról kezdtek vitatkozni a képviselők.

A bizottság megalakítására Ferenczi István LMP-s képviselő tett javaslatot, miután a tavalyi önkormányzati választási kampányban nyilvánosságra került egy videó, amelyen Lackner Csaba akkori szocialista képviselő arról beszél, hogyan lopják szét a kerületet a képviselők. A botrány ellenére Lacknert és a szintén MSZP-s polgármestert, Gajda Pétert újraválasztották, de Lacknert kizárták a pártból a szocialisták.

Lackner Csaba

Ferenczi azt javasolta, hogy a bizottság ülései legyenek nyilvánosak, de ezt rajta kívül csak a momentumos Paróczai Anikó támogatta.

Bár a bizottságot egyhangúlag megszavazta a testület, a baloldali többség úgy döntött, az ülések legyenek zártak, és csak a munka végén hozzanak nyilvánosságra egy összefoglaló jelentést. A zárt ülések mellett érvelt például Varga Attila párbeszédes alpolgármester is, mert szerinte a nyílt ülések kellemetlen helyzetbe hozták volna az ülésre behívott hivatali dolgozókat, akik nem politikusok. A fideszes képviselők pedig attól tartottak, hogy a nyilvánosság akadályozná a rendőrségi nyomozásokat, végül tartózkodtak ebben a kérdésben.

Az LMP-s képviselő azt is felvetette, hogy az ülések legyenek nyíltak, és csak egy-egy napirendi pontot tárgyaljanak zárt ajtók mögött, ha indokolt. Így mindenki követhette volna, mit gondolnak a bizottsági tagok akár az általános összeférhetetlenségi szabályokról, akár arról, hogy mennyi korrupciós kockázatot rejt az önkormányzat mindennapos működése. De ez a felvetés sem szerzett többséget.

Fél év helyett három hónap

Ferenczi javaslata szerint a bizottság hat hónapra állt volna fel, amit hiába támogatott rajta kívül Paróczai és az összes fideszes is, a baloldali többségnek sikerült megfúrnia. Ugyanígy Ferenczi kompromisszumos, négy hónapos javaslatát is leszavazták, a bizottság végül három hónapig fog működni, amit Ferenczi a vitában az egész javaslat kiheréléseként értékelt. Bár Gajda többször elmondta az ülésen, hogy nem akarja megakadályozni a bizottság felállítását, azért oda-odaszúrt Ferenczinek. „Nem határolódunk el a vizsgálattól, csak szeretnénk, ha normális keretek közt működne, és nem az lenne a célja, hogy ön minden hónapban kiállhasson a képviselői irodaház elé sajtótájékoztatót tartani.” Szerinte nem lett volna más a helyzet akkor sem, ha a hat hónap mellett döntenek „csak akkor ön hosszabb ideig parádézhat. Egy évig is csinálhatjuk, csak semmi értelme nem lesz”.

Gajda Péter (középen) tavaly novemberben, a Fővárosi Közgyűlés ülésén Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A testületi ülésen hosszan vitatkoztak arról, hogy előbb magáról a bizottság felállításáról szavazzanak, majd utána döntsenek az időtávról és a nyilvánosságról vagy fordítva. Végül magáról a bizottságról szavaztak először.

Ferenczi az ülés után azt mondta a 444-nek, hogy ha előbb eldőlt volna, hogy hat helyett csak három hónapot kap, nem biztos, hogy elvállalta volna a bizottsági elnökséget. Így viszont nem hátrálhatott ki, hiába gondolja úgy, hogy ennyi idő alatt csak fele annyi ügyet tudnak majd feltárni. Szerinte a pénteki ülés azt mutatja, hogy „jogászkodás és ügyrendezés” irányába viszik a témát.

Egyelőre az sem világos, hogy a zárt ülésekről pontosan milyen információkat hozhat majd nyilvánosságra, Ferenczi attól tart, ebben is nehezíteni fogják a munkáját.

Gyanús ügyek

Az utóbbi időben a Lackner-féle felvételek mellett más korrupciógyanús ügyek is felmerültek Kispesten. Novemberben a 24.hu szocialista-fideszes tolvajkoalícióról írt, aztán botrány lett a menzatenderből is, Hadházy Ákos pedig feljelentést tett a kerületi út- és járdafelújítások miatt.