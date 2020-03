Rogán Cecíliának a sport az első, a 21 milliós karpereceit szinte takargatja

Nem sokkal azután, hogy Rogán Antal propagandaminiszter bejelentette válását, újra nyilvános lett Rogán-Gaál Cecília Instagramja. Erre töltött fel visszafogott képeket a debreceni Davis-kupáról, ahová azért ment ki, hogy Fucsovics Mártonnak szurkoljon.

Mint az a képekből nyilvánvaló, a sikeres üzletasszony egyáltalán nem tolja előtérbe értékes ékszereit, egy éles szemű tumblr-felhasználó kellett hozzá, hogy az instasztorijában kiszúrja a három karperecet, amelyek ránézésre egyértelműen a Cartier közkedvelt szériájába tartoznak.

A Love Bracelet sorozat három darabja együttesen mintegy 21 millió forintot érhet, de ezen nem érdemes fennakadni, hiszen Rogán-Gaál Cecília elmúlt években mutatott üzleti teljesítménye megkérdőjelezhetetlen: Sarka Katával közös cége, a Nakama & Partners 2016 és 2018 között

meghuszonháromszorozta a bevételeit, és 56-szorosára növelte az adózott nyereségét.

Ahogy korábban írtuk, a vállalat tulajdonosai 2018-ban 136 milliós osztalékot vettek ki a cégből. Rogán Cecíliának van médiacége is, a Top News Hungary Kft., amit Sarka Katával közösen alapított, de ő a többségi tulajdonos.

Mivel Rogán-Gaál Cecília nem csak inspiráló nő, hanem a sportok szerelmése is, ezért abban sem találhatunk kivetnivalót, ha ezekből a sikerekből a magyar adófizetők is kivették a részüket, amennyiben a cége által szervezett sporteseményeket eddig 273 millió forinttal támogatták állami cégek. Az pedig már tényleg természetes, hogy az üzletasszony jótékonysági projektjét, a Mikulásgyárat is támogatja állami cég.

És végül: könnyen lehet, hogy nem is ő vette azt a karkötőt, barátnője és üzlettársa, Sarka Kata kezén ugyanis szintén a szakítása után, 2017-ben tűnt fel a híres szerelmi karkötő.