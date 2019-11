Válnak Rogánék

Péntek délelőtt az ezt a drámai hangvételű közleményt adta ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtóosztálya:

„Tájékoztatjuk a közvéleményt, hogy meghoztuk közös életünk legnehezebb döntését, a jövőben külön utakon folytatjuk. A mai napon hivatalosan is benyújtottuk válási szándékunkat. A közösen eltöltött tizennégy évünket egymás iránti tisztelettel zárjuk le. Most az elsődleges feladatunk az, hogy a számunkra két legfontosabb személyt, közös gyermekeinket a körülményekhez képest megóvjuk. Ezért arra kérjük a sajtó képviselőit, hogy döntésünket tartsák tiszteletben és legyenek tekintettel kiskamasz fiainkra. Továbbá tisztelettel kérjük a média munkatársait, hogy gyermekeink képmását ne hozzák nyilvánosságra, és tartózkodjanak találgatások, valótlan állítások közlésétől. Válásunkkal kapcsolatban egyebet nem kívánunk megosztani a nyilvánossággal. Megértésüket köszönjük.

Rogán Cecília Rogán Antal”

A miniszteri házaspárról szeptemberben írtuk meg, hogy már nem az öt éve rejtélyesen megnövő, Pasa Parki lakásukból járnak dolgozni, hanem a 12. kerületi Felhő utcából. Az ház nem Rogánék tulajdona, hanem Bessenyei István vállalkozóé. Bessenyei a kormányzati megbízásokkal elég jól álló Valton Security kisebbségi tulajdonosa és Sarka Kata férje, Sarka Kata pedig Rogán Cecília barátnője és üzlettársa.



Az ezzel kapcsolatok kérdésünkre a Rogán minisztériuma annyit közölt:

Rogán-Gaál Cecília bérli. A Rogán Cecília nevén lévő jövedelmek egyébként felülmúlják Rogán Antal hivatalos fizetését. A miniszter az állami felső vezetők juttatásait listázó dokumentumok szerint havi bruttó 1,97 milliót kap a Miniszterelnöki Kabinetirodától, és a parlamenti honlap szerint majd 1 millió a képviselői javadalma. De mivel Rogán Antalnak feltalálóként egy szabadalma, amiből a vagyonnyilatkozata szerint 42,6 milliós jövedelemre tesz szert, de nem havi, hanem „eseti” rendszerességgel.

Rogán Cecília licenctulajdonos a Magyarország Szépe - Miss World Hungary döntõjén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) óbudai gyártóbázisán 2019. június 23-án Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Ehhez képest Rogán Cecília és Sarka Kata cége, a Nakama & Partners Mészáros Lőrinc-i értelemben véve szárnyal, 2 év alatt meghuszonháromszorozta a bevételeit, és 56-szorosára növelte az adózott nyereségét. A tulajdonosok tavaly 136 milliós osztalékot vettek ki a cégből.



De Rogán Cecíliának van médiacége is, a Top News Hungary Kft.-t szintén Sarka Katával alapította, de ő a többségi tulajdonos. Ezen kívül a Rogán-Gaál Cecília cége által szervezett sporteseményeket is bőkezűen támogatják állami cégek, a rendezvényeket lebonyolító cég pedig még a férje által vezetett minisztérium által kiadott kampánymilliárdokon is hízik.