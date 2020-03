Három Magyarországról behurcolt koronavírusfertőzést jelentettek Kínában

Kínában most már a külföldről érkezők szűrésére koncentrálnak, szerdán már nem is regisztráltak új belföldi esetet. Fotó: Peng Ziyang/XINHUA

A járvány kitörése óta először szerdán egyetlen új, belföldi fertőzést se regisztráltak Kínában. A hatóságok jelentése szerint minden új, igazoltan fertőzött személy külföldről érkezett az országba.

A kínai sajtóban megjelent összesítések szerint a külföldről érkezett fertőzöttek között három is van, aki Magyarországról érkezett.

A Global Times angol nyelvű kínai lap beszámolója szerint a legtöbb esetet Iránból hurcolták be, onnan 47 fertőzött érkezett. Olaszországból, amely a hivatalos statisztikák szerint a második legnagyobb járványgóc Kína után, és ahol hivatalosan kétszer annyi fertőzött van, mint Iránban, 41 fertőzött érkezett Kínába. Spanyolországból 28, Nagy-Britanniából 25 fertőzöttet regisztráltak.

A listán Magyarország is szerepel három fertőzöttel. Ami azért érdekes, mert a hivatalos magyar statisztikák szerint Magyarországon összesen 58 fertőzést regisztráltak hivatalosan - bár a tisztifőorvos már hétfőn arról beszélt, hogy mivel most már nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a legújabb fertőzöttek hol fertőződtek meg, a járvány már a közösségi terjedés szakaszába lépett. A kínai statisztikák szerint Ausztriából kevesebb, összesen két esetet hurcoltak be Kínából, miközben a hivatalos statisztikák szerint Ausztriában csaknem harmincszor annyi, 1646 esetet tartanak nyilván. Hollandiában még többet, 2056-ot, onnan a kínai statisztika szerint mégis mindössze egy fertőzött érkezett csak. (Via The Guardian, BBC)