Háborúba mennek egymás ellen a járványügyi korlátozások miatt éhező patkányok

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) arra figyelmeztetett, hogy bizonyos területeken arról kaptak beszámolókat, hogy a „rágcsálók aktivitása fokozódik”, mivel a patkányok messzebb mennek az élelemkeresésben, mialatt az amerikaiak otthon maradnak a koronavírus-járvány miatt.

Messzebb mennek el

„A társadalmi távolságtartás kedvéért elrendelt bezárások a rágcsálóknak elérhető élelmiszerek csökkenéséhez vezettek, különösen a sűrűn lakott kereskedelmi területeken” – közölte a CDC, ami szerint nőhetnek „a rágcsálókkal kapcsolatos szolgáltatási kérelmek és a rágcsálók szokatlan vagy agresszív viselkedéséről szóló beszámolók”.

New Orleansban az utcákon fokozták a patkányok ellenőrzését, Chicagóban pedig arról számolta be, hogy az elvileg éjszaka a legaktívabb patkányok „százezrei” sokkal messzebb mennek élelemért a nappali órákban is. Az NBC News azt írta, március közepe és április közepe között Washington, D.C.-ben – ahol az éttermeket és a kocsmákat bezárták, de a rágcsálóirtást nélkülözhetetlennek tartva fenntartották – közel 500 esetben hívtak szakembereket rágcsálók miatt, Baltimore-ban pedig 11 ezer telefonos és 311 online kérelem érkezett rágcsáló-semlegesítésről.

Egyre elkeseredettebbek

Dr. Bobby Corrigan rágcsálószakértő a New York Timesnak azt mondta, a patkányok nem az emberekkel szemben, hanem egymással szemben lesznek agresszívabbak, „egyszerűen egymás ellen fordulnak”. New Yorkban például vannak olyan típusú patkánykolóniák, amik generációk százai óta éttermek szemetéből szerezték meg a napi betevőt, vagy a csatornákból előjőve mentek rá az utcán hagyott zsákok tartalmára. De a kijárási korlátozások miatt ezektől a forrásaiktól elestek, így éhesekké és elkeseredettekké válnak.

Corrigan azt mondta, olyan fotókat is látott, amiken rágcsálók megölik vagy meg is eszik egymást. Corrigan az NBC Newsnak azt mondta: „Ők is emlősök, mint te vagy én, és amikor igazán, igazán éhes vagy, nem ugyanúgy fogsz viselkedni – általában nagyon csúnyán fogsz viselkedni.” Azt is mondta, hogy: „Ahogy azt az emberiség történelmében láttuk, amikor az emberek megpróbálnak elfoglalni földeket, katonasággal és hadsereggel lépnek be, és szó szerint a halálig küzdenek azért, hogy ki hódítsa meg a területet. Ez történik a patkányokkal is: egy új patkányhadsereg jelenik meg, és amelyik hadseregben vannak az erősebb patkányok, az fogja uralni a területet.”

„Háborúba mennek egymás ellen, egyes populációkban megeszik egymás kölykeit, és összecsapnak egymással az élelemért, amit találnak. De azok a patkányok, amik lakóházakban laknak és esznek, valószínűleg semmi különbséget nem tapasztaltak a kijárási korlátozások óta” – mondta a New York Timesnak, és ez egy külvárosokra és a vidékre is vonatkozik.

A CDC egyébként azt javasolja, hogy a patkányok távol tartására célszerű lezárni az otthonokat, irodákat, szorosan zárt tartályokba dobni a szemetet, rendszeresen takarítani a törmelékeket, és a kertből eltüntetni a háziállatok és a madarak eledelét. A nagyvárosok egyébként méreggel és megfojtással (például száraz jéggel) próbálják irtani a patkányokat, de kevés sikerrel, a túlélők hamar újra benépesítik a területet.

Gyorsan szaporodnak, és nagyon okosak

A városok növekedésével a patkányok is sok helyen elszaporodnak, a több szemét és az egyre melegebb időjárás is kedvez nekik, ami egészségügyi kihívásokat is teremthet. A National Geographic tavaly azt írta, hogy egy 9 fős alom, ami az év 10. hetében született, a 30. hétre már 270 egyedhez vezethet, az év végére pedig összesen már 11907 patkány születne. A patkányok általában a 12. hétre ivarérettek, és egy alomban 2-14 kölyök születhet, de a reprodukciós ráta nagyban függ a körülményektől: minél több a búvóhely, az étel és a szemét, annál nagyobb a populációjuk.

Budapesten, ahol a megelőző intézkedéseknek köszönhetően korábban nagyon kevés patkány volt, 2018-ban egy problémás tenderrel lecserélték a patkányirtással foglalkozó céget, ami után ugrásszerűen megnőtt a fővárosi patkánypopuláció.

Az állatkísérletekhez előszeretettel használt patkányok egyébként nagyon intelligens állatok, például imádnak bújócskázni, és elégedetté teszi őket, ha megtanulnak kisautót vezetni.