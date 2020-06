Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

„A Népszabadság is viccelődött, aztán eltűnt. Felkészül: Népszava” - ez a felirat szerepel a Hoppál Péter által megosztott fotón, amin a napilap trianonos karikatúrája látható, és amihez a fideszes képviselő még hozzátette: „A Népszava most épp így éli meg, hogy »nincs szabad sajtó«. A múlt havi kereszténygyalázás után itt a nemzetgyalázás. Mégis diktatúráról mantráznak naponta. Károlyi Mihályék és Kun Béláék szellemi örökösei. 100 éve is ugyanezt tették, most is. Nincs meglepetés.”

A miniszteri biztos még az erős mezőnyből is kiemelkedik facebookos aktivitásával, csak néhány példa a közelmúltból:

Hoppál Péter szerint egy átlagos ellenzéki azzal viccel április 1-én, hogy meghalt Orbán

Dr. Hoppál Péter: A felmelegedés jegyében szakad a hó Magyarországon 😂

Hoppál Péter szerint Budapestet megölte az emberi butaság és az irigység

Ami a két baloldali napilap közti párhuzamot illeti: a Népszabadság nem eltűnt, hanem bezárták, miután már évekkel korábban behálózta a Fidesz. A pozícióját átvevő Népszavát két éve Orbán Viktor jóváhagyásával vásárolta vissza Puch László szocialista pénztárnok, majd eladta a korábban MSZP-közeli, a kormányváltás óta azonban fideszes körökkel is üzletelő Leisztinger Tamásnak.