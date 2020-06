Ha Paul Whelan kém, annak nagyon fura volna

Paul Whelant másfél év letartóztatás után 16 év börtönre ítélték Moszkvában kémkedés miatt.

Egy barátja lakodalmára készült, amikor egy másik barátja, konkrétan egy orosz ügynök váratlanul beállított hozzá.

A nem tervezett találkozó után ütött rajta barátja munkaadója, és talált nála egy állítólag titkokkal teli pendrive-ot.

Whelan előző tíz éve alapján azonban elég valószínűtlennek tűnik, hogy kém volna.

Legalábbis ritka az olyan kém, aki személyesen is bemutatja a szüleinek a beszervezett embereit.

Paul Whelan ítélethirdetésekor egy A4-es papírra írt mondatokkal tiltakozott a szerinte koncepciós ítélet ellen. A volt tengerészgyalogost kémkedés miatt 16 év börtönre ítélték Moszkvában. Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Nyolcvan másodpercébe se tellett a moszkvai városi bíróság bírájának, hogy az ítélethirdetéskor kimondja, bűnösnek találta Paul Whelant, akit kémkedés miatt 16 év szigorított fegyházra ítélt. Az ötvenedik életévét idén márciusban betöltött amerikai - illetve emellett születési helye révén kanadai, szülei révén pedig brit és ír állampolgárságú - ex-tengerészgyalogost másfél évvel elfogása után 16 év börtönre ítélték kémkedés miatt. Bírósági tárgyalása a koronavírus-járványra hivatkozva javarészt a nyilvánosság kizárásával zajlott, az ítélethirdetéskor is csak szórványosan lehettek jelen újságírók - és annak a négy országnak a nagykövetei, amelynek Whelan az állampolgára.

Az ítéletet oroszul olvasták fel, Whelan pedig jelezte, hogy nem érti. "Pa angliszkij" - kérte, jelezvén, hogy nem tolmácsolták neki az ítéletet. Miközben a bírósági fordító elkezdte magyarázni neki, a három fős bírói tanács tagjai már el is viharzottak a tárgyalóteremből, írja a BBC.

Whelant 2018 szilveszter éjjelén hurcolták el a moszkvai Metropol szálló 3324-es szobájából. Whelan egy barátja lakodalmába készült, amikor egy másik barátja minden előzetes egyeztetés nélkül felbukkant a szobájában. Ezután érkeztek az orosz nemzetbiztonság, a KGB-utód FSZB ügynökei, akik egy pendive-ot húztak elő Whelan zsebéből. A pendrive-on állításuk szerint érzékeny, minősített adatok voltak - a tárgyaláson a bizonyítékokat nem ismertették, ki tudja, mi lehetett rajta valójában. Akárhogy is, Whelan szerint a bejelentés nélkül érkező barátja ültethette fel. "Az az ember az FSZB tisztje volt. Már vagy tíz éve ismertem" - mesélte a BBC riporterének egy tavalyi meghallgatásán. "Semmi oka nem volt rá, hogy a szobámban legyen, vagy hogy bármilyen eszközt adjon át nekem" - mondta Whelan.

A BBC tudósítója azt maga is elismeri, hogy Whelan különös figura, aki az elmúlt bő tíz évben rendszeresen járt Oroszországban, ahol kifejezetten kereste a fiatal katonák társaságát. Érdeklődése persze szakmai is lehetett. Whelan maga is katona, Irakban szolgáló tengerészgyalogos volt, amikor 2007-ben először járt Oroszországban. Az sem volna példa nélküli, hogy egy hírszerzés egy volt katonát alkalmazzon kémként. Whelan történetében azonban sok elem van, ami ezt mégis valószínűtlenné teszi: elsőként az, hogy nem önként szerelt le a tengerészgyalogságtól. Whelant 2008-ban szerelték le, mert több mint tízezer dollárt próbált elsikkasztani. Ez persze akár remek fedőtörténet is lehetne, de Whelan a továbbiakban se viselkedett mesterkémként. Oroszországi kalandjait részletesen dokumentálta azóta már archivált weboldalán. Az ott posztoltak alapján főként a turistalátványosságok érdekelték, gyermeki őszinteséggel csodálkozott rá a számára ismeretlen kultúrára. Az évek során szerzett orosz barátai leírásából is hasonló kép bontakozik ki, írja a BBC. Nagyon rajongott például Csjeburaskáért, a szovjet mesehősért. Orosz barátai - akikkel jellemzően a Vkontaktén ismerkedett meg. Javarészt fiatal egyenruhásokkal, akik a BBC tudósítójának azt mondták, sose sejlett fel semmilyen hátsó szándék Whelan részéről. Egyikük, aki amúgy megismerkedésükkor még nem szolgált, csak egy szupermarketban volt biztonsági őr, azt mondta, "nem hinném, hogy Paul kém lenne. Én nem is tudok semmit ami érdekes lehetne egy kémnek".

Egy másikuk arról mesélt, hogy Whelan idegenvezetőnek kérte fel, de "semmi gyanúsra nem volt kíváncsi". Volt, akivel személyesen nem is ismerkedtek össze, csetjeik során pedig külföldi utazásokról beszélgettek. Egy harmadik fiatal orosz barátja kadét volt, amikor megismerkedtek. Heti két-háromszor cseteltek, az oroszt leginkább Whelan iraki tapasztalatai érdekelték. Azt, hogy barátját kémkedés gyanújával tartóztatták le, a BBC újságírójától tudta meg. "Ne már! Ő a legkedvesebb figura! Ha ő kém, én Michael Jackson vagyok" - írta a BBC tudósítójának.

Whelan ilyen barátairól sugalmazta aztán azt az orosz állam, hogy őket valójában a CIA válogatta ki neki kultiválandó forrásként. Az egyik sajtónak kiszivárogtatott jelentés külön kiemelte, hogy Whelan kizárólag férfiakkal barátkozott, nem "csinos orosz lányokkal".

Ha Whelan tényleg ügynökhálózatot épített, akkor azt nagyon sajátosan tette. Az legalábbis ritka, ha egy tartótiszt a szüleinek is bemutatja az ügynökeit - márpedig Whelan 2009-ben, amikor szüleit is magával vitte egy oroszországi utazásra, többüket is bemutatta nekik.

De akkor mi történt?

Whelan szerint felültették, ráadásul legrégebbi orosz barátja verte át, akiről amúgy Whelan tudta, hogy titkosszolgálati tiszt. Whelan szerint ő rejtette el a zsebében a pendrive-ot, és még azt is gyanítja, hogy azért kért tőle kölcsön - Whelan állítása szerint a nejének szánt ajándékra - 80 ezer rubelt (~350 ezer forintot), hogy arról később az FSZB azt állíthassa, hogy fizetség volt a titkokért.

Ezt az FSZB-ügynököt Whelan családja végül azonosítani tudta, fényképet is találtak róla. A BBC újságírója csak Dmitrijként hivatkozik rá, mert aktív FSZB-ügynökként nem nevezheti meg. Whelan ezt a barátságát se titkolta. "Dmitrij azt mondja, hello!" - fordult például egy facetime-ozásuk után a szüleihez, ami elég szokatlan húzás akkor, ha amúgy éppen kémnek toborozta volna.

Whelanék tehát arra gyanakodnak, hogy Dmitrij és az FSZB csapdába csalták az Oroszország-rajongó tengerészgyalogost. Dmitrijnek egy ilyen leleplezés nagy szakmai sikert, biztos előrelépést jelentene. "Még egy csillagot a váll-lapján" - mondta Ivan Pavlov orosz emberi jogi ügyvéd, aki sok olyan ügyfelet képviselt, akiket az FSZB kémkedéssel vádolt. "Az FSZB-nél így lehet előrelépni, ilyen ügyekkel" - mondta.

De az eset Dmitrij egyéni érdekein túl az FSZB stratégiai érdekeit is jól szolgálhatja. Whelan letartóztatása idején már elég komolyan megromlott a kelet-nyugati viszony. Addigra már túl voltunk az amerikai elnökválasztási eredmények befolyásolását célzó összetett titkosszolgálati akción, illetve az Angliában élő kettős ügynök, Szergej Szkripal megmérgezésén, melyekre válaszul a nyugati országokból vagy száz, diplomáciai fedésben dolgozó orosz kémet utasítottak ki. Apropó, Szkripal: a kettős ügynök elleni merénylet történetének egyik komikus momentuma volt, hogy a merénylettel gyanúsított két orosz ügynök azzal védekezett, hogy csak a Salisbury-i katedrális híres óratornyára voltak kíváncsiak. Meglepő módon Whelan védője is hasonló védekezést adott elő, az amerikai állítólag szintén csak székesegyházakat akart fényképezni.

Whelan maga az egyik tárgyalásán azt mondta a BBC tudósítójának, hogy az oroszok az ellene felhozott vádakat valójában csak fogolycserére akarják használni. Meg is nevezett két ismert orosz ügynököt, a fegyverkereskedelem miatt az Egyesült Államokban 25 évre ítélt Viktor Butot és az ugyanott drogcsempészetért húsz évre bebörtönzött Konsztantyin Jarosenkót, akikre kicserélnék.

Whelan védője, Vlagyimir Zserebjonkov is ezt mondja, szerinte az FSZB célja végig a fogolycsere volt. "Senki sem titkolja ezt, minden tisztviselő erről beszél" - mondta újságíróknak. Az amerikaiak viszont egyelőre azt mondják, hogy Butot és Jarosenkót nyílt és igazságos eljárásban találták bűnösnek. "Nem akarunk fogolycserét. Igazságot akarunk Paulnak" - mondta erről John Sullivan, az amerikaiak moszkvai nagykövete.