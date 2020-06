A kínai parlament elfogadta a hongkongi nemzetbiztonsági törvényt

Nem történt meglepetés, Kína leginkább névleges, csak a párthatározatok jóváhagyására szolgáló parlamentje kedden megszavazta a hongkongi nemzetbiztonsági törvényt. Eleve sajátos, hogy egy elvben autonóm államra vonatkozó jogszabályt egy másik állam törvényhozása hozzon meg, de ez a törvény lényegében véget is vet Hongkong autonómiájának. Az új szabályozás alapján

kínai bírókat delegálhatnak a hongkongi bíróságokra;

a kínai erőszakszervezetek irodákat nyithatnak a városban;

ahol be is avatkozhatnak a most elfogadott törvény megsértőivel szemben.

Ez utóbbi amúgy eléggé gumikategória, a törvény szerint ugyanis minden cselekmény illegális, aminek a célja a "zavarkeltés", vagy Hongkong "elszakadása", hogy "az idegen erőkkel összejátszásról" ne is beszéljünk. Ezek ugyanis önmagukban is elég tág kategóriák, melyek mintha az orwelli "gondolatbűn" fogalmát is lefednék.

A törvény egyértelmű válasz a Hongkongban tavaly fél éven át tartó lázongásra, amit csak a koronavírusjárvány kirobbanása fojtott el. Az egy, a mostaninál jóval enyhébb törvény ellen robbant ki, az ugyanis csak azt tette volna lehetővé, hogy kiadják Kínának azokat, akiket Kína el akar ítélni. Az új törvény ehhez képest a kínai bírákat és erőszakszervezeteket engedi be Hongkongba. A járvány okozta félelmek ellenére tüntetések is robbantak ki ellene, a nemzetközi közösség pedig komoly szankciókkal fenyegetőzik - az Egyesült Államok például már előre jelezte, hogy a törvény elfogadása után nem tekinti önálló entitásnak Hongkongot, és ennek megfelelően ma, a törvény elfogadása után már fel is függesztette pár érzékeny termékcsoport, köztük fegyverek hongkongi exportját. (Hongkong eddig más megítélés alá esett az amerikai kereskedelemben Kínánál, mostantól azonosként kezelik mindkettőt.)

A BBC beszámolója szerint a törvényt gyorsított eljárásban fogadták el, hogy még szerda, a hongkongi brit uralom végének évfordulója előtt életbe léphessen. Az 1997-es hatalomátadás emléknapján rendszerint nagy demokráciapárti tüntetéseket tartanak, melyek résztvevői ellen idén immár az új, az azokon való részvételt akár szeparatista erőszaknak bélyegezni képes törvény alapján léphetnek fel. És még ki tudja, mit rejteget a törvény, aminek a szövegét még csak nyilvánosságra se hozták. *(Via BBC)

*Pontosítás: Cikkünk megjelenése óta a BBC pontosította a törvényszöveg nyilvánosságára vonatkozó mondatát, az új változat szerint a törvénytervezet szövegét az elfogadása előtt nem hozták nyilvánosságra, így azt a hongkongiak java még nem ismerheti.