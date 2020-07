Portland után, ahol terepszínűbe öltözött határőrök tuszkolnak tüntetőket jelöletlen autókba, Chicagóban és New Yorkban is kérés nélkül vetne be szövetségi erőszakszervezeteket az elnök. Sőt, Detroitban is, ahol semmilyen erőszakos megmozdulás sem volt.