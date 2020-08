Máris meglátszik, hogy Habony embere vette át a közmédia honlapját

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Július 13-án derült ki, hogy új főszerkesztő vette át a közmédia honlapjának az irányítását. Nem bízták a véletlenre, az a Leitner Attila lett a hirado.hu vezetője, akinek pályafutása már jó pár éve Habony Árpádhoz kötődik.

2015-ben Leitner lett a Habony által kiadott, ingyenes terjesztésű Lokál főszerkesztője, innen váltott a szintén Habonyhoz köthető „nemzetközi hírügynökség”, a V4 Agencyre 2019-ben.

Ilyen karrier után szinte érthetetlen, hogy miért nem örökös, hanem egyelőre csak megbízott főszerkesztője lett Leitner a hirado.hu-nak, de legalább így nem kényelmesedik el, hanem ég a bizonyítási vágytól.

A közmédia honlapja kedden

Az új vezetésű közhonlap bátran szakít azzal a begyepesedett gondolattal, hogy azért, mert az adófizetők pénzéből működik a portál, legyen unalmas, sótlan, távolságtartó, aminek nincs véleménye.

Márpedig van, ha például a DK-s szavazókról van szó:

Vagy az MSZP kezdeményezéséről, hogy ne vásárolja fel a NER a komplett Balaton-partot, maradjanak meg szabadstrandok.

Itt azért nemcsak az ütős címműmel és Kádár János fotójával segítik az eligazodásban közszolgálatilag az olvasókat, hanem a cikk leadjével is:

Megkerülhetetlen most az Index-ügy is:



És még Dull Szabolcs bukásának okait is boncolgatják:

Nem félnek attól sem, ha Karácsony Gergely főpolgármester tevékenységét kell értékelni:



Az új vezetésű hirado.hu egyfajta mini nemzeti konzultációba is bevonja az adófizetőket. Íme a közszolgálati szavazásra való felhívás:

És a szavazás:

Ez közszolgálatilag most fontos téma, mert többször is visszatérnek rá:

Az új főszerkesztő, Leitner szakmai krédója már korábban is elég erős volt. Arról például, hogy Vona Gábort melegnek igyekezett beállítani a Lokál, az akkor éppen akkor főszerkesztőként tevékenykedő Leitner ezt nyilatkozta a Médiapiacnak:



„Azt nyilván ön döntötte el, hogy a Spédert ekéző cikkek bekerüljenek a Lokálba.

Így van. Fontosnak éreztük a téma feldolgozását.

Jött az ukáz, hogy nyomni kell az ügyet?

Nem volt szükségünk ukázra, rögtön foglalkoztunk vele. Ugyanezt tettük Vona Gábor Terry Black-es történetével is. Erre persze az ellenoldalon azonnal úgy reagáltak, hogy egy politikus lebuzizása egyedülálló a magyar médiatörténetben. Pedig nem az. A bíróság Kocsis Máté esetében ki is mondta, hogy ezt el kell viselnie. Vona történetében azonban igazából az érdekes, hogy olyan valaki állította ezt róla, aki korábban a hűtlenkedéseiről is beszélt. Erre Vona annak idején beismerte: megcsalta a feleségét.

Mindez hitelesítené, amit Terry Black Vona Gábor állítólagos homoszexuális kapcsolatáról mondott?

Miért, nem?

A legkevésbé sem.

Egyszer már igaz volt, amit állított, ezért most is érdemes megfontolni, amit mond.

Az önök által is megdönthetetlen bizonyító erejűnek titulált fotóról kiderült, hogy egy régi MTI-s kép. Ez nem igazán hitelesíti a sztorit.

Ez a kép önmagában nem bizonyíték semmire, de ezt is úgy vették elő a másik oldalon, mintha ilyen eset még nem történt volna. Pedig ott volt Volner János bozótos ügye is.”

A Lokál helyreigazítási listája egyébként erős olvasmány, csak néhány példa.

A Lokál 2019. február 18-i számában „Sneider magyar SS-t alapított” címmel megjelent cikkben megalapozatlanul híreszteltük, hogy Sneider Tamás, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke magyar SS-t alapított.

A portálunkon 2019. február 18-án „A jobbikos Jakab Péter bűnözőkként beszélt a zsidókról” címmel megjelent cikkben és annak címében valótlanul állítottuk, hogy Jakab Péter, a Jobbik Magyarországért Mozgalom szóvivője és országgyűlési képviselője bűnözőkként beszélt a zsidókról.



November 16. napján a www.lokal.hu online felületünkön közzétett „Mit tudhat Gyurcsány dolgairól a volt macedón miniszterelnök?” c. online cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy Cvetan Vaszilev bolgár oligarcha és Gyurcsány Ferenc között baráti kapcsolat volt.



„Helyreigazítás: Cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy Dobrev Klára a cikkben nevesített Antoaneta Vassileva barátnője.”



Helyreigazító közlemény: 2018. március 7. napján a www.lokal.hu online felületünkön közzétett »Gyurcsány: Káoszt hozna az ellenzék győzelme« című online cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy Gyurcsány Ferenc arról beszélt, hogy egy ellenzéki győzelem után káosz és válság jönne.”



„Helyreigazítás: 2019. január 15. napján megjelent „Íme Blanka, a mocskos szájú diáktüntető” című cikkünkben valótlanul állítottuk Nagy Blanka Rékáról, hogy több tárgyból bukásra áll, és valótlanul híreszteltük, hogy iskolai hiányzásai meghaladták a törvény által lehetővé tett mértéket. ”



“Helyreigazítás a Magyar Helsinki Bizottsággal kapcsolatban

A „Sorosék segítették az erőszakoló migránst” címmel a Lokál napilapban 2018. szeptember 19. napján megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy a Helsinki Bizottság jogi segítségnyújtása miatt maradhatott az országban a szexuális erőszak elkövetésével gyanúsított afgán férfi.

A valóság ezzel szemben az, hogy a cikkben megnevezett személy azért tartózkodott Magyarországon, mert a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal oltalmazottként ismerte el egy olyan eljárásban, amelyben jogi segítséget és képviseletet a Magyar Helsinki Bizottság egyetlen alkalmazottja vagy megbízottja sem nyújtott neki. A cikkben megnevezett személy tehát a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységétől teljesen függetlenül maradhatott Magyarországon.”



A „Sorosék segítették az erőszakoló migránst” címmel a Lokál napilapban 2018. szeptember 19. napján megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy a Helsinki Bizottság jogi segítségnyújtása miatt maradhatott az országban a szexuális erőszak elkövetésével gyanúsított afgán férfi. A valóság ezzel szemben az, hogy a cikkben megnevezett személy azért tartózkodott Magyarországon, mert a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal oltalmazottként ismerte el egy olyan eljárásban, amelyben jogi segítséget és képviseletet a Magyar Helsinki Bizottság egyetlen alkalmazottja vagy megbízottja sem nyújtott neki. A cikkben megnevezett személy tehát a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységétől teljesen függetlenül maradhatott Magyarországon.” Lapunk 2018. szeptember 18-i számában a „Sorossal koccintott a Jobbik” címmel megjelent cikkben valótlanul állítottuk, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselői a párt 2018. szeptemberi frakcióülésén Soros Györgyre koccintottak, illetve valótlanul híreszteltük, hogy a párt megünnepelte a Sargentini-jelentés elfogadását.



„A 2019. március 20-án megjelent «Újabb korrupciós botrány szálai bontakoznak ki a szocialistáknál« című cikkben valótlanul híreszteltük, hogy a Szeviép Zrt. 30-40 millió forint értékben újította fel dr. Ujhelyi István házát.”



A 2019. március 12-én “Betiltották a magyar viseletet a Jobbikban” címmel megjelent cikkben a Ripost állításait átvéve valótlanul híreszteltük, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalomban betiltották a történelmi magyar ruhák viselését. Valótlanul híreszteltük, hogy Sneider Tamás, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelenlegi elnöke minimum 7-800 ezer forintos dizájnöltönyöket hord. Valótlanul híreszteltük, hogy Vona Gábornak, a Jobbik korábbi elnökének bárki előírta, milyen ruhát viseljen, továbbá azt is, hogy Jakab Péternek, a párt szóvivőjének bármilyen ruha viselését írták elő, és George Soroshoz köthető tanácsadókra hallgatva nem visel Bocskai öltönyt.



Abban nincs változás, hogy Leitner korábban is lényegében közpénzből végezte a munkáját, hiszen a Lokált állami hirdetésekből tartották fent. Pedig volt szándék arra, hogy ez változott, az Origónak például ezt nyilatkozta még főszerkesztőként, amikor hetilapból a Simicska-féle Metropol konkurenciájának elindított napilap is lett a Habony-kiadvány:

„Az állami reklám mellett hagyományos kereskedelmi hirdetés is lesz a lapban? Tulajdonosi elvárás, hogy felhúzzuk a piaci hirdetők számát. Ebben folyamatosan fejődünk, lépünk előre, a napilap esetében abban bízunk, hogy még jobb lesz a piaci-állami reklám aránya, az előbbi javára.”

Talán kijelenthető, hogy ezt nem sikerült tökéletesen végrehajtani. Itt végiglapozható a 2018. december 14-i szám, amiben mindössze három cikk szerepel. Az egyik arról szólt, hogy „ellenzéki vandálok gyújtogattak Budapesten”, és könnygázzal fújták le a rendőrök, alatta arról van szó, hogy hazudik az ellenzék a munka törvénykönyvéről. A harmadik a cikk az akkor még Andy Vajnához tartozó rádióban dolgozó műsorvezető, Cooky párizsi útjáról számolt be.

Az ellenzéki randalírozókat leszámítva a 16. oldalt - és a kiadó zsebét - állami cégek hirdetései töltötték meg.

A következő számban aztán már csak egyetlen egy árva cikket folyik körbe az állami reklámok tengere.

A Lokál aztán beolvadt a nemzetstratégiai fontosságú Kesma lapok közé, Leitner elment Habony másik vállalkozásához, de a lap a minőségből ezután sem adott alább.

Az önkormányzati választások előtti Lokál Forrás: Lokál

Az önkormányzati választások után pedig napokig a Fidesz győzelmét és a vesztes Tarlós Istvánt ünnepelték.