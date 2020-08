A látogatási tilalomra hivatkozva nem engedték Hadházynak megnézni a sátoraljaújhelyi maszkgyártó csodagépet

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Működés közben szerette volna megszemlélni Hadházy Ákos parlamenti képviselő a Sátoraljaújhelyi börtönben munkába állított kínai maszkgyártó csodagépet, csakhogy őt, szemben Orbán Viktor miniszterelnökkel a látogatási tilalomra nem engedte be a Büntetésvégrehajtás. Pedig Hadházy részben Orbán látogatása miatt kapott kedvet a börtönbe vonuláshoz, azon a látogatáson hangzott el az a kimondva és leírva is hihetetlennek tűnő adat, hogy a csodamasina havi akár 2,8 millió maszk gyártására is alkalmas. Ez annyira hihetetlenül hangzott, hogy valószínűleg nem is igaz, legalábbis a BV parancsnoka Hadházy képviselői kérdésére válaszolva elismerte, hogy a géppel bő másfél hónap alatt végül összesen gyártottak le 869340 maszkot, vagyis valós teljesítménye ez alapján még a havi félmilliót se éri el, nemhogy a majndem hárommilliót.

Hadházy tájékozódási vágyát a BV végül egy a Youtube-on publikusan megosztott videóval igyekezett kielégíteni. A rövid snittekből összeálló, ezért tájékozódásra korlátozottan alkalmas videó alapján a gép úgy 2-3 másodpercenként köp ki egy maszkot, vagyis ha egy másodpercre se áll meg, soha nem fogy ki belőle az anyag, romlik el rajta alkatrész, akkor egy hónap alatt akár 0,85-1,3 millió maszkot gyárthat le.

Vagyis két-háromszor annyit, mint amennyit a BV korábbi tájékoztatása alatt ténylegesen legyártott, de még mindig feleannyit, amennyit állítólag gyártani képes. A havi 2,8 milliós mennyiséghez ugyanis percentkén 65 maszkot kéne gyártania úgy, hogy megállás nélkül üzemel, és még az újratöltése alatt se szünetel a gyártás.