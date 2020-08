A hidroxiklorokin immár bizonyítottan hatástalan a koronavírus ellen

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Nyolc hónappal a koronavírusjárvány kezdete után bebizonyosodott, hogy az egyik gyógyszer, amihez eleinte nagy reményeket fűztek, egyáltalán nem hat a koronavírusra.

Az eredetileg malária ellen kifejlesztett, de artritisz és lupusz kezelésére is használt hidroxiklorokin sok szempontból kecsegtető volt, leginkább azért, mert olcsó, és elég nagy mennyiségben áll rendelkezésre, mert a hétköznapokban is gyakran használt gyógyszer. Eleinte az anekdotális tapasztalatok jók voltak a szerrel, azonban az első klinikai vizságlatok eredményei kétségbe vonták a hatásosságát.

Mi több, bizonyos vizsgálatokat, például az amerikai hadiveteránokat ellátó intézményekben végzetteket sürgősen fel is függesztették, mert felmerült, hogy a hidroxiklorokinnal kezelt betegek körében még magasabb is a halálozás a mellékhatások miatt.