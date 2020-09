Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Úgy tűnik Mészáros Lőrinc egyaránt kedveli a humort és a könnyűzenét is, és akárcsak a Mediciek, ő is támogatja a kultúrát. Az Irigy Hónaljmirigy pénteken jelentette be az oldalán, hogy 30. születésnapi nagykoncertük jövő júniusban a Groupama Arénában kerül megrendezésre. A plakátról pedig kiderül az is, hogy főtámogató a magyar gazdaságtörténet legnagyobb csodájának végrehajtója, a Mészáros és Mészáros Kft. lesz.