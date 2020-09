Távozik a korábbi rektor, az Oscar-jelölt M. Tóth Géza is

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Az elmúlt 20 évben három rektor vezette a Színház- és Filmművészeti Egyetemet; az elmúlt hetekben Vidnyánszky Attila érkezésének hírére, illetve az egyetem autonómiájának elvesztése miatt mindhárman távoztak az intézményből. Két korszakos színházi rendező, Székely Gábor és Ascher Tamás után kedden bejelentette kilépését M. Tóth Géza animációs filmes is. Az őt váltó, a rektori feladatokat tavaly óta ellátó Upor László felmondási idejét tölti.

A többek között Oscar-jelölt rövidfilmet is jegyző M. Tóth Géza közleményében felidézi: „Idén kezdtem a 27. évemet tanárként a művészeti felsőoktatásban. 1994-től 2010-ig a MOME (és jogelőd intézményei), 2010-től mostanáig az SZFE tanára voltam. Több külföldi egyetemen dolgoztam vendégtanárként. 2018 óta a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem Művészeti Karának egyetemi tanára is vagyok. Végigjártam a ranglétrát, éppen úgy, ahogy sok száz év óta sokan mások is a világ sok más egyetemén: tanársegédként kezdtem, aztán adjunktus, docens, professzor lettem. Időközben megszereztem a DLA és a PhD fokozatot, majd habilitáltam. Büszkén vallottam magam egyetemi polgárnak, többféle identitásom közül legelsősorban is tanárként tekintettem magamra. Az oktatási munka mellett szívesen vettem ki a részem az oktatásszervező feladatokból, több osztály, szakirány, szak, tanszék létrehozásában és vezetésében is részt vettem, rektorként öt éven át voltam az SZFE vezetője.”

M. Tóth szerint „minden emberi közösség (család, település, munkahely, egyházi gyülekezet) legvonzóbb szerkezeti modellje a belülről építkező önkormányzatiság”, és „az egyetemek önrendelkezése nem öncél, és nem jelenti az ott folyó munka külső szakmai kontrolljának hiányát.” Ehhez való ragaszkodását „nemcsak a sok évszázados tradíció iránti tisztelet táplálja, hanem az a tapasztalatom és meggyőződésem is, hogy ez a működési modell biztosítja a legmegfelelőbb közeget a hatékony, belülről motivált tanuláshoz, magas szintű oktató, kutató és alkotó munkához.”

De az utóbbi hetekben „sokan, sokféle módon nyilvánosan megkérdőjelezték az egyetemünk önrendelkezéshez való jogát, a hallgatóink, kollégáim és a saját magam szakmai és emberi tisztességét, az egyetemi munkánk eredményességét” - folytatja M. Tóth, aki hiányolja azoknak a kiállását, akikkel a kormányoldalon is jól tudott együtt dolgozni, és akik ismerik az egyetemet, és végül közli: a jelenlegi helyzetben az egyetemi oktatói hivatását nem tudja folytatni a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, munkaszerződését nem írta alá.