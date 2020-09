Alákérdezés, tömegverekedés, valahanyadik hullám

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A hét és a nyár vége

De tényleg. Jövő hétvégén tíz fokkal lesz hidegebb, mint a mostanin volt. 2020 nyarának utolsó napja szeptember 17-e lesz, addig mindenki bonyolítsa le az utolsó napsütötte programjait. Remélem, hogy ezt az utolsó nyári hétvégét mindenki annyira meghajtotta, mint Orbán Viktor, aki szombat este kivételesen nem a Facebookján, hanem a közmédiában szólt népéhez. Ha jól értettük a szerkesztőségben, a koronavírus elleni harcban a három legfőbb fegyverünk Novák Katalin miniszterré kinevezése, az ingyenes influenzaoltás, és az iskolába érkező gyerekek hőmérőzése lesz, de az is csak október 1-től.

Kár, hogy a miniszterelnök akciótervének bejelentésére csak egy nappal Gődény György testépítő gyógyszerész, valamint rajongóinak COVID-ellenes tüntetése után került sor, szívesen megkérdeztük volna róla a megjelent epidemiológus szaktekintélyeket. Így csak mi lepődhettünk meg azon, hogy milyen ma egy kérdés a miniszterelnöknek a közszolgálati tévében. Jó, igazából nem lepődtünk meg, hiszen előző nap meg a Magyar Nemzet újságírója tartott akadémiai székfoglalót alékérdezésből. Orbán Viktor egyébként ellenzékben van, ezt egy szakértő mondta, tehát igaz.

Valahanyadik hullám

Őszi kellék

Fotó: Louis Vuitton

A Louis Vuitton hamarosan piacra dobja 961 dolláros (290 000) forintos arcpajzsát. Ebben sokkal jobb érzés lesz combinózni és összefogdosni minden pritaminpaprikát a Tescóban.



Tanár helyett diák

A kormány szerint nincs pedagógushiány, de több segítő kell az iskolákba – Megjelent a kormány következő tíz évre szóló köznevelési stratégiája, kevés konkrétummal, de azért néhány számszerű ígérettel. Bár a szöveg szerint nincs pedagógushiány, bővíteni kellene a segítői létszámot, akár a felsőbb évfolyamos középiskolások bevonásával. Felvetik a pedagógusképzés módosítását is, erősítenék a nemzeti identitást és a hazafias elkötelezettséget.

Mindig Minszk

Szombaton a nők tüntettek Belaruszban Lukasenka távozásáért, vasárnap pedig ismét tízezrek vonultak az utcára, a diktátor távozását követelve, konokul békésen, nem megijedve az ismét többször brutálisan fellépő karhatalmisták ellen (Ezekről a menetrendszerinti hétvégi szeánszokról én írtam néhány hete.) A tüntetők új fegyvere: letépni az egész arcot takaró maszkot az egyenruhásokról, akik ilyenkor fejvesztve menekülnek, annyira nem akarják magukat megmutatni.

Hogy mi lesz az ország sorsa, azt még mindig nem tudni – talán mert a környező nagyhatalmak sem tudnak ezügyben dűlőre jutni. Ezeknek a nagyhatalmaknak a harcáról szól Magyari Péter cikke, amely egy egyszerű kérdésre keresi a választ: benyelne sok milliárd euró veszteséget Németország egy megmérgezett orosz ellenzéki miatt?

Sporthétfő

Fotó: Jennifer Lorenzini/AFP

Egy magyar rúgott egy iszonyatosan nagy gólt.

Egy belga kihagyott egy iszonyatosan nagy helyzetet, de tényleg akkorát, hogy húsz év múlva is mutogatni fogják.

5 kiállítás volt tömegverekedés miatt a PSG-Marseille-en, Neymar is pirosat kapott egy tockosért.



És Lewis Hamilton a pólóján üzent, miután megnyerte a Forma-1-es Toszkán Nagydíjat: „Tartóztassák le a rendőröket, akik megölték Breonna Taylort”.

Ami jön

Washingtonba utazik Szijjártó Péter, ahol kedden, egyedüli európai uniós miniszterként részt vesz az Izrael és az Egyesült Arab Emirátusok, valamint Bahrein közötti békemegállapodás aláírási ceremóniáján a Fehér Házban. Lesznek tárgyalásai is, többek közt Donald Trump vejével, Jared Kushner elnöki főtanácsadóval, aki sok egyéb mellett a közel-keleti békefolyamatért is felel. Remélem rákérdez, hogy pontosan mit drogozik Joe Biden.

Hétfőn délelőtt tízkor az SZFE-t elfoglaló diákok az egyetem vezetőivel és oktatóival közösen tartanak sajtótájékoztatót. Ott leszünk. Addig is itt van Enyedi Ildikó előadása az SZFE épülete előtt vasárnap tartott szabadegyetemről.

És egy cikk, amit nem mi írtunk

Roger Federer mint vallási élmény – Most már magyarul is olvasható David Foster Wallace híres esszéje a svájci teniszezőről. Az írást eredetileg a New York Times publikálta 2006-ban, nálunk az 1749.hu vállalta a feladatot. Az amerikai író főműve, a Végtelen tréfa két éve jelent meg magyarul, akkor a fordítókkal beszélgettünk.