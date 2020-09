Egyre közelebb a második hullám miatti bezárkózáshoz több európai ország

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Csütörtökön több, mint tízezerre ugrott az új fertőzöttek száma Franciaországban, miközben más nyugat-európai országokban is nőttek az esetszámok, több helyen is előrevetítve a szigorú korlátozások újbóli bevezetését. Pedig a politikai vezetés nemcsak nálunk áll másképp a járványhoz, mint az első hullám idején. Hiába a gyakran magasabb esetszámok, most lényegében mindenki elkerülni igyekszik a komolyabb korlátozásokat, nem pedig bevezetni azokat. De egyre inkább úgy tűnik, hogy ez nem lesz könnyű.

A francia adat a legrosszabb volt a korlátozások májusi feloldása óta. Németországban több, mint 2000-re nőtt a friss napi esetek száma, ami a legrosszabb adat április vége óta. Portugáliában csütörtökön 770 új fertőzöttet találtak, öt hónapja a legtöbbet. Spanyolországban kicsit csökkent az új fertőzöttek száma a megelőző naphoz képest, de így is 4500 felett van.

Bár a kormányok minden áron igyekeznének elkerülni az országuk újbóli bezárását, egyre többen utalgatnak arra, hogy ez nem biztos, hogy sikerülni fog.

Matt Hancock brit egészségügyi miniszter pénteken azt nyilatkozta, hogy nem zárható ki egy újabb országos karantén. A politikus felidézte, hogy az elmúlt hét napi átlaga 3300 új fertőzött volt, amekkora utoljára májusban volt.

“A járvány a legtöbb uniós országban újra feltámadt” - mondta Peter Altmaier német gazdasági miniszter pénteken. “Biztosítanunk kell, hogy a növekvő esetszámok ne akasszák meg a kibontakozás trendjét” - tette hozzá.

Spanyolországban pénteken elterjedt a pletyka, hogy a kormány a madridi régióban valamiféle újabb kötelező karatén vagy rendkívüli állapot bevezetésére kényszerülhet. A fővárosban és környékén annyira megugrott a friss esetek száma, hogy az politikai válságot okozott önkormányzati szinten, amibe Pedro Sanchez miniszterelnöknek közvetlenül bele kellett avatkoznia.

Írországban arra számítanak, hogy a kormány órákon belül bejelenti, hogy szombattól Dublinban bezárják a legtöbb kocsmát és korlátozzák a be- és kiutazást a városból.

Ausztriában hétfőtől megtiltanak minden 10 fősnél nagyobb beltéri csoportosulást, mivel a megugró fertőzésszám forrásai a bárok, klubok és házibulik voltak. “Az esetszámok exponenciálisan nőnek. Most kell lépnünk, hogy elkerülhessünk egy második lezárást” - nyilatkozta Sebastian Kurz kancellár.

Több ország is a fertőzésszám szerinti helyi szabályozással próbálkozik, így Görögországban és Franciaországban is városonként és régiónként eltérő korlátozásokra készülnek.

(via Bloomberg)