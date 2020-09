Látványosan lecsavarták a tesztelést Magyarországon

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Müller Cecília szerint jelentősen nőtt a koronavírus tesztek száma, de a hivatalos számok szerint éppen bezuhant

A kevés teszten belül rekordot döntött a pozitív esetek száma

Már a Magyar Nemzeti Bank is az oktatásban és egészségügyben dolgozók rendszeres tesztjét sürgeti

Világszerte már több mint egymillió ember halálát okozta a járvány

Moszkvában kéthetes iskolai szünetet rendeltek el, Bécsben viszont gyorsteszteket végeznek a diákokon.

Mielőtt jönnek a hírek, a legfontosabb témáról egy kicsit bővebben.

Ha valaki csak az operatív törzs „sajtótájékoztatóján” elhangzottakból tájékozódik arról, hogy mi a helyzet a járvánnyal, az akár meg is nyugodhatott ma. Müller Cecília ugyanis azt közölte, hogy „kedvezően változott a járvány dinamikája”, merthogy a múlt héten csak két százalékkal nőtt az új fertőzöttek száma. Az országos tisztifőorvos még azt is mondta, hogy jelentősen nőtt a tesztek száma. Csakhogy sajnos ez a számok alapján egyszerűen nem igaz, és ebből következik az is, hogy a napi új fertőzöttek száma sem árul el semmit arról, hogyan terjed a járvány Magyarországon.

Amikor a legtöbb új fertőzöttet jelentették egyetlen nap alatt szeptember 20-án, akkor még tényleg több vizsgálatot végeztek, mint korábban. Aztán ahelyett, hogy maradt volna a jóval több vizsgálat, bezuhant a tesztek száma, és egyetlen nap kivételével azóta is látványosan csökken. A nagyobb visszaesések keddenként történnek, ennek minden bizonnyal köze van a hétvégéhez, de a tesztelési folyamat nem pontosan ismert.

Ami nagyobb baj, hogy már három hete nem tartjuk a WHO ajánlását, miszerint akkor van kézben tartva egy járvány, ha 5 százalék alatt van a pozitív tesztek aránya. Ha ennél magasabb, az azt jelzi, hogy kevés a teszt.

Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy míg szeptember 14-én 11 314 vizsgálatból lett 844 pozitív teszt (ami így is majdnem 8 százalék), addig ma már mindössze 7037 tesztet jelentettek, és ebből is összejött a 851 pozitív eset.

A 12 százalékos arány messze az eddigi legrosszabb. Ha az öt százalékot akarnánk tartani, akkor nem 7 ezer, hanem 17 ezer tesztet kellene elvégezni 851 pozitív esetnél.

Miután a kevés tesztelés elfedi a járvány valódi mértékét, így nem meglepő, hogy Müller Cecília arra a kérdésre, hogy a csehekhez vagy a szlovákokhoz hasonlóan Magyarországon is gondolkodnak-e a veszélyhelyzet elrendelésén, azt mondta, hogy ugyan magasak a számok, de csökkent reprodukciós ráta (vagyis az a mutató, hogy egy fertőzött átlagosan hány másiknak adja tovább a vírust), így egyfajta stagnáló állapotban van a járvány nálunk. Mindenesetre a kórházban kezeltek száma emelkedik.

Az MNB is többet teszteltetne

A Matolcsy-vezette jegybank 50 pontos javaslatcsomagot állított össze a járvány gazdasági hatásainak kezelésére. A 49. pont arról szól, hogy rendszeresen kellene tesztelni az oktatásban és egészségügyben dolgozókat.

Orbán nem akarja megint bezárni az országot

Kollégánk, Rényi Pál cikkéből az derül ki, hogy Orbán már bánja, hogy tavasszal engedett a nyomásnak és bezáratta az iskolaépületet és leállította az országot. A 2022-es választás miatt mindenképpen el akarja kerülni, hogy ez újra megtörténjen.

A kormány novemberben 20 százalékkal emeli az ápolók és az egészségügyi szakdolgozók fizetését

Ezt jelentette be Rétvári Bence államtitkár. Hiába van egy rakás lélegeztető és intenzíves ágy, a második hullámban éppen az alulfizetett szakdolgozók hiánya okozhat gondot az egészségügyi ellátásban.

Elengedték a méregdrága lélegeztetőgépek beszerzésének vizsgálatát

Zseniális indoklással: mivel a veszélyhelyzet megszűnt, ezért a veszélyhelyzet idején érvényes beszerzések szabályozásának ellenőrzése már nem feladata a Pénzügyminisztériumnak.

Merkel nem akar új országos zárlatot

A német kancellár a tartományi kormányfőkkel folytatott megbeszélése után azt mondta, hogy a legfontosabb a gazdaság, az oktatási rendszer és a napközbeni gyermekellátás folyamatos működésének fenntartása. Ezért célzottan, a helyi körülményeknek leginkább megfelelő eszközökkel kell felszámolni minden járványgócot.

Trump is az iskolákra figyelne

Az amerikai elnök bejelentette, hogy 200 millió gyorsteszt kiszállítást kezdik meg a napokban, elsősorban az iskoláknak, hogy „minden egyes tagállamban rendszeresen lehet tesztelni azokat a tanárokat, akik ezt szükségesnek tartják”.

Bécsben 30 perces tesztelésekkel szűrik az iskolásokat

Egy ottani klinikán olcsó, gyors és állítólag pontos teszt fejlesztettek. Buszos csapatok járják majd ezekkel az iskolákat. Eközben itthon egyelőre az iskolakezdés után egy hónappal a testhőrmérséklet mérést vezetik majd be október elsejétől.

Moszkvában kéthetes iskolai szünetet rendelt a polgármester

Október 5-től 18-ig a koronavírus-járvány terjedésének lefékezése érdekében. Montenegróban viszont éppen most döntöttek úgy, hogy bár nem jó a járványhelyzet, de nem halasztják tovább az így is októberre kitolt iskolakezdést. Nem mindenki megy be: az általános iskolákban hatodik osztályig tantermi oktatás folyik majd legfeljebb négy, harmincperces órával, a középiskola első osztályában legfeljebb hat, harmincperces órát lehet megtartani. A többi tanuló otthonról tanul. (MTI)

Már egymilliónál is több áldozat a világban

Hivatalosan, de ennél is több lehet a halottak száma.

Katasztrofális amerikai számok

Amerikában annyira rosszak a járvány halálozási mutatói, hogy ha az európai átlagot hozták volna, akkor 57 800-zal kevesebb áldozat lett volna.

A nap meglepő bejelentése

Pintér Sándoré. Az Országgyűlés honvédelmi bizottságának ülésén közölte, hogy téliesíteni kell a kiskunhalasi mobil járványkórházat, amit a nyáron adtak át.

Karanténbeszámoló

Ezekből elég sok terjed a Facebookon, de itt van egy friss, ami egyebek között arról szól, hogy mennyire elengedték már a kontaktkutatást Magyarországon.

Sport

Továbbra is komoly gondoz okoz a járvány. Az olasz elsőosztályú focicsapatnál, a Genoánál már 14 koronavírusos eset van, nagy kérdés, hogy pályára tudnak-e lépni hétvégén. Ugyanez a gond amerikai fociban a Tennesse Titansnél. A pozitív tesztek miatt bezáratták az NFL-csapat létesítményeit, nem is edzhetnek együtt a játékosok. Hollandiában az egyre súlyosabb járványhelyzet miatt úgy döntöttek, hogy bár korábban korlátozott számban engedélyezték, hogy nézők is lehessenek a lelátón, most újra zártkapusak lesznek a focimeccsek. Itthon elhalasztják a rövidpályás gyorskorcsolyázók október 11-12-re tervezett országos bajnokságát, mert három koronavírusos koris, köztük Liu Shaolin Sándor nem tudna részt venni azon. A szegedi klubnál előforduló pozitív esetek miatt elhalasztják a Szeged és a Vardar meccsét is a kézilabda Bajnokok Ligájában.