A Magvető Kiadó kiállt a ledarált könyvek szerzői és a megfenyegetett könyvesboltosok mellett

A Magvető Kiadó munkatársai Facebookon közölték, hogy

„szolidaritásukat és együttérzésüket szeretnék kifejezni mindazon írókkal, akiknek írásait megsemmisítik, mindazokkal a könyvesboltosokkal, akiknek munkáját fenyegetik, és mindazokkal az olvasókkal, akik – akárcsak mi – az olvasást a világra való nyitottság és kíváncsiság terepének gondolják”.

A kiállás apropóját az adta, hogy a közelmúltban Dúró Dóra ledarált egy könyvet, pénteken pedig széttépett egyet. A 'darálni egy könyvet' kifejezést amúgy a legtöbben eddig maximum olyan értelemben használták, hogy rendkívül gyorsan kiolvasták azt, de a szélsőjobboldali politikus esetében szó szerint kell érteni: tényleg megsemmisített egy könyvet, mert nem értett egyet a tartalmával.

A most széttépett mesekönyvben Dúró nemcsak azt kifogásolta, hogy az egyik szereplőnek két anyja van, hanem azt is, hogy a mesekönyvben a szerző, Bán Zsófia érzékenyítette a gyerekeket a fekete bőrű külföldi osztálytárs befogadására.

Dúró a közelmúltban a Meseország mindenkié című mesekönyvet darálta le, és a papíron ellenzéki, valójában a kormánypártokkal meglehetősen szívélyes kapcsolatban álló szélsőjobboldali párt akcióján keletkezett hullámokat pedig még Orbán Viktor miniszterelnök is meglovagolta a közmédiában. Arról, hogy hogyan értek össze ezek a szálak, akkor részletesen is írtunk.

Dúró darálása után amúgy egy szélsőjobboldali mozgalom tagjai több könyvesboltot is matricákkal jelöltek meg, mire válaszul a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése közleményt adott ki:

„Amióta egy parlamenti képviselő a sajtó előtt ledarált egy neki nem tetsző mesekönyvet, megszaporodtak a fenyegetések és a jól szervezett verbális támadások a könyvkereskedők ellen is. Könyvterjesztők kapnak zaklató írásos és telefonüzeneteket, automata e-mail-bombák segítségével kísérlik megbénítani a levelezőrendszereket. Telefonon fenyegetnek könyvesboltokat – köztük olyanokat is, amelyek nem is árusítják a szóban forgó könyvet, de rákerültek valamely könyvellenes szervezet listájára. Tegnap szóbeliből tettlegessé váltak a támadások: egy politikai szervezet valótlan tartalmú, uszító politikai feliratokat ragasztott azoknak a boltoknak az ajtajára, amelyről úgy vélte, hogy forgalmazzák a céltáblájukon szereplő könyvet. Ez már végképp nem politikai véleménynyilvánítás vagy kritika, hanem törvénysértés. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 225 éve működő magyar civil szervezetként türelmes és toleráns a könyvek tartalmi sokszínűségét elfogadni képtelen politikai szervezetekkel szemben. De van egy határ, amit nem lehet átlépni. Hagyják békén a könyvesboltokat!” – írták ebben.