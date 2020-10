Egyre több országban telítődnek a kórházak

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Újabb szintet lépett a napi áldozatok száma itthon, és folyamatosan nő a kórházban lévők száma is.

Az sem biztató, hogy emelkedik az új fertőzöttek átlagéletkora.

Az orvosi kamara azonnali szigorítást sürget.

És a további rossz hírek között egy jó: úgy tűnik, minden korcsoportban működik a legbiztatóbb koronavírus vakcina .

Ez a 444 járványügyi hírlevele.

Minden jel szerint akadály nélkül terjed a járvány Magyarországon, és most már abban a szakaszban járunk, amikor ugrásszerűen nő az áldozatok száma is. Reggel 63 új koronás halálesetet jelentett az operatív törzs, ez messze meghaladja az eddigi rekordot. Tavasz óta hivatalosan 1535 áldozata van a járványnak. Szurovecz Illés cikkéből ugyanakkor az derül ki, hogy egy 68 éves férfi hiányzik ebből a statisztikából.

Aggasztó adat, hogy napról napra emelkedik (most 293-mal) a kórházban kezelt covidosok száma is. Összesen már 2891 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 243-an vannak lélegeztetőgépen.

Hogy hol van a járvány csúcsa, az egyelőre nem látszik.

Ezt először az új fertőzöttek számának a csökkenése jelezné, de a kevés teszt miatt ez most nem releváns információ. A többi adat pedig egyelőre folyamatosan nő.

A sok új fertőzött között egyre több az ismert ember. Pozitív lett a tesztje Vidnyánszky Attilának, Pikó András józsefvárosi polgármesternek, Bóka István Balatonfüred polgármesterének, Hajnal Mikósnak, a Momentum elnökségi tagjának. Kórházba került Berettyóújfalu polgármestere, Muraközi István.

Miközben rendkívül fontos a maszkviselés, különösen a tömegközlekedésben, van, aki ezt nem érti meg, és a sofőrökön vezeti le a frusztrációját. Közben Kiss Róbert alezredes az operatív törzs „sajtótájékoztatóján” arról beszélt, hogy az elmúlt 24 órában mindössze 17 alkalommal léptek fel rendőrök amiatt, mert a tömegközlekedésben az utas nem tartotta be a maszkviselési szabályokat, ebből 16-szor beérték figyelmeztetéssel.

Abban, hogy az országban hol a legsúlyosabb a járványhelyzet, a hivatalos koronavírus oldal nem nyújt segítséget. Ezért a lakosságarányt és a friss adatokat alapul véve kiszámoltuk, hogy hol melyik megye a legfertőzöttebb.

Sajnos nem biztató jel az sem, hogy Müller Cecília tiszti főorvos a mai „sajtótájékoztatóján” arról beszélt, hogy a fiatalabb korosztályról átterjedt a járvány a középkorúakra és az idősebbekre.

Nem meglepő, hogy a Magyar Orvosi Kamara azonnali szigorításokat követel a kormánytól.

Egyre több országban kezdi feszegetni az egészségügy határait a járvány. Nem az ágyszám a kérdés vagy a lélegeztetőgépek száma, hanem az orvosok és az ápolók száma. (Bár Magyarországon a kórházi ágyakra is van különös megoldás.) A belga Liege-ben már a covidos orvosokat is arra kérik, hogy folytassák a munkát, Romániában Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár arra kezdte el felkészíteni a közvéleményt, hogy a kórházak már nem lesznek képesek mindenkit ellátni. Horvátországban is elrendelték az egészségügyi mozgósítását.

Európában jelenleg Csehországban a legsúlyosabb a helyzet, már hivatalosan is elismerték, hogy gyakorlatilag ellenőrzés nélkül terjed a járvány az egész országban. Az eddigi intézkedések mellett (általános iskola felsőtől távoktatásra álltak át, bezártak a vendéglők, szünetelnek a kulturális és sportesemények) újabbakat is hoztak. Szerdától éjszakai kijárási tilalmat vezettek be, és az alsósok sem járnak be majd az iskolába. Letesztelik az idősotthonok összes lakóját is.

Izraelben az országos zárlat feloldásának újabb lépéséről döntött a kormány, de ehhez az kellett, hogy már szeptember közepén szigorítsanak. Múlt héten az óvodákat nyitották meg újra, most az iskolák alsó tagozatában lenne délutáni napközi is, hogy a szülők munkába mehessenek. A kiskereskedelem megnyitásáról, az utcára néző boltokról, a fodrászokról és a szépségszalonokról egyelőre nem döntött a korona-kabinet - írja az MTI.

A sok rossz hír után egy jó: az idősebbekből is a fiataloknál tapasztalt immunreakciót váltja ki az egyik legbiztatóbb vakcina, az oxfordi koronaoltás.

De sajnos - ez tényleg egy ilyen nap - erre is van egy rossz hír: friss kutatások szerint néhány hónap alatt elmúlt a koronavírussal szembeni immunitás. Kiderült az is, hogy a légszennyezés nagyban növeli a covid halálozási kockázatát.