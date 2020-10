Maréknyi állam miatt lehet napokig bizonytalan az amerikai elnökválasztás végkimenete

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Az elnökválasztás eredményére várakozók a manhattani Times Square-en 2016. november 9-én, kora hajnalban. Fotó: Michael Reaves/AFP

Mintha nem lett volna eleve elég bonyolult az amerikai választási rendszer. Azt talán az eseményeket felületesen követők is tudják, hogy az Egyesült Államokban nem közvetlenül választanak elnököt: arról, hogy ki vezeti az országot, végső soron elektoroknak nevezett állami delegáltak döntenek, november 3-án - illetve, mint arra a későbbiekben kitérünk, immár hetek óta - a nép ezeket az elektorokat választja csak meg. A választás módja és mikéntje tagállamonként változó, a szövetségi jellegére büszke Egyesült Államokban a választási szabályok megalkotása ugyanis a tagállamok joga.

Ebből most, a világjárvány idején minden korábbinál több bonyodalom adódhat, amiből most első sorban a leglényegesebbre koncentrálunk: mikor derülhet ki, hogy ki nyerte a választást? Amilyen triviálisnak tűnik ez a kérdés, annyira bonyolult rá a válasz. Tömören összefoglalva egyetlen dolog tűnik biztosnak: hacsak nem fanatikus rajongója valaki az amerikai politikának, most november 3-ról 4-re virradó éjszaka fölösleges amiatt ébren maradni, hogy mihamarabb megtudhassa a választás végeredményét. Az ugyanis biztosan nem lesz meg a választás másnapjára.

Mielőtt teljesen elmerülnénk a részletekben, egyszerűsítsük a dolgunkat. Mivel két tagállam - Maine és Nebraska - kivételével valamennyi amerikai szövetségi állam, illetve a főváros, Washington DC is a győztes mindent visz elve alapján osztja le elektori szavazatait, egy rakás állam eredményét előre elkönyvelhetjük.

15 államban és a fővárosban a demokrata Joe Biden, 19 államban a regnáló Donald Trump győzelme garantált - ha ezek bármelyikében nem a favorit nyerne, az a másik elsöprő elnökválasztási diadalát jelezné.

A biztosan demokrata államok:

Colorado

Connecticut

Delaware

Hawaii

Illinois

Kalifornia

Maine 1-es körzet

Maryland

Massachusetts

New Jersey

New York

Oregon

Rhode Island

Vermont

Virginia

Washington

Washington, D. C.

Ez összesen 205 elektori szavazat.

A biztosan republikánus államok

Alabama

Arkansas

Dél-Dakota

Dél-Karolina

Észak-Dakota

Idaho

Indiana

Kansas

Kentucky

Louisiana

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska (kivéve a 2-es választókerület)

Nyugat-Virginia

Oklahoma

Utah

Wyoming

Ez összesen 122 elektori szavazat.

A győzelemhez egy jelöltnek az 538 elektori szavazat 50 százalékára +1 szavazatra, vagyis 270 elektori szavazatra van szüksége. A győzelemhez hiányzó szavazatokat 15 államban, illetve két maine-i és egy nebraskai választókerületben szerezhetik meg a jelöltek. Vagyis lényegében csak ezeknek az eredményére kell majd figyelni a választás éjszakáján és a rákövetkező napokban. Hogy melyikben mikor lesz már-már végleges eredmény, azt a Washington Post szedte össze.

Arizona

Arizona hagyományosan republikánus állam, de a változó demográfiája miatt egyre versenyképesebbnek bizonyultak itt a demokraták, és idén egyáltalán nem kizárt, hogy Joe Biden nyerheti. Amennyiben valóban megnyerné, az előrevetítheti végső győzelmét is. Erre az államra tehát érdemes figyelni, és ebben az államban viszonylag hamar közölhetnek olyan eredményeket, amelyek már alkalmasak következtetések levonására. Itt ugyanis megengedik a választás napja előtt beérkező szavazatok korai összesítését, így a szavazóurnák lezárása után, magyar idő szerint hajnali négy körül már közölhetik a választás napja előtt beérkezett levélszavazatok, a korai szavazás és a választás napján személyesen leadott szavazatok összesítését, majd nem sokkal később a szavazás napján beérkezett levélszavazatok eredményeit is.

Ha Trump nyer, Bidennek még nincs minden veszve. Fordítva ez nem igaz, Biden győzelmével Trump esélyei minimálisra csökkennek.

Észak-Karolina

Arizonához hasonlóan hagyományosan szintén inkább republikánus állam, bár itt a demográfiai változások már pár választás óta éreztetik a hatásukat. Mégis, ha Biden itt nyerni tudna, az Arizonához hasonlóan előrevetítené végső győzelmét. Ebben az államban ugyan nem engedélyezik a levélszavazatok előzetes összesítését, de a választás napján, a szavazással párhuzamosan már megkezdődhet a számlálás. A helyi hatóságok ezért azt ígérik, hogy még a választás éjszakáján, vagyis magyar idő szerint kora reggelig akár az összes leadott szavazat 95 százalékát is összesíthetik. Mivel szoros verseny várható, ez talán nem lesz elég ahhoz, hogy győztest is hirdessenek.

Ha Trump nyer, Bidennek még nincs minden veszve. Fordítva ez nem igaz.

Florida

Az elmúlt pár évtized legemlékezetesebb elnökválasztási fiaskója ebben az államban történt 2000-ben, amikor hetekig húzódott a hivatalos végeredmény megállapítása, miközben minden ennek az eredményén múlt. Azóta Floridában nagyon összekapták magukat, így itt engedik a korai szavazatok előzetes összesítését, így magyar idő szerint hajnali kettő körül már a végeredményhez közeli eredmények közlését tervezik. De mert itt is szoros verseny várható, a végeredményre tán napokat is várnunk kell.

Florida az idei választáson is kiemelt csatatér, de nem feltétlenül szükséges Biden győzelméhez. Trumpéhoz viszont elengedhetetlen.

Georgia

Mi sem jelzi jobban az Egyesült Államok politikai karakterét alapvetően befolyásoló demográfiai változásokat annál, hogy Georgia idén már egyértelműen csatatérállam, ahol Joe Bidennek nemhogy reális, hanem egyenesen ötven százalék körüli esélye van a győzelemre. Amennyiben az itt megválasztott 16 elektoron múlik a választás kimenetele, akkor hosszú bizonytalanságra kell berendezkednünk. A helyi szabályok nem engedik a levélszavazatok előzetes összesítését, azt csak az urnazárás után kezdhetik meg. A helyi hatóságok szerint szoros verseny esetén legalább egy-két napot kell majd várni a végeredményre.

Szerencsénkre kevés olyan forgatókönyv van, amely szerint Georgián múlhat a választás kimenete. Amennyiben Trump itt veszít, gyakorlatilag semmi esélye sincs nyerni. Ha Trump nyer, az Biden esélyeit nem befolyásolja különösebben.

Michigan

a 2016-os elnökválasztás legnagyobb meglepetése volt, hogy Trump alig 11 ezer szavazat előnnyel nyerni tudott itt. Most a közvéleménykutatások Biden biztos győzelmét jelzik itt, de 2016-ban is Clinton győzelmét vetítették előre, és a mostani előrejelzésekben is jelentős bizonytalanságot okoz, hogy a republikánusok nagyon sikeres regisztrációs kampányukkal jelentősen növelték szavazóbázisukat. Márpedig ha Trump itt győzni tudna, az komolyan rontaná Biden esélyeit a végső győzelemre. Pechünkre ebben az államban csak a 25 ezer lakosúnál nagyobb településeken engedik a korai szavazatok előzetes összesítését, nem hivatalos végeredményt pedig legkésőbb november 6-ra, vagyis négy nappal a választás utánra ígérnek csak.

Minnesota

Ebben az államban a legnézőbarátabbak a választási szabályok, engedélyezett a szavazatok előzetes összesítése, így a helyi hatóságok reményei szerint már nem sokkal az urnazárás - magyar idő szerint hajnali három óra - után végeredményközeli részeredményt közölhetnek.

Minnesotában minden felmérés szerint Joe Biden az esélyesebb, és 2016-ban Clinton is nyerni tudott itt, de Trumpnak talán itt van a legjobb esélye a fordításra. Ha ez sikerülne neki, az nem sok jót jelentene Biden esélyeire nézvést.

Ohio

Hagyományosan Floridához mérhetően fontos ingaállam volt, de az idei választáson nincs akkora jelentősége - kivéve, ha Biden megnyerné, mert azzal szinte nullára csökkennének Trump győzelmi esélyei. Ha szoros lesz a végeredmény, amire bőven van esély, elhúzódó számlálásra számíthatunk, mert itt a november 2-ig postára adott, november 13-ig beérkező levélszavazatokat is elfogadják.

Pennsylvania

Ha szabad tippelnem, hogy melyik állam miatt lesz bizonytalan napokig a választás végeredménye, Pennsylvaniára tippelnék. Ha ugyanis a közvélemény-kutatások csak kicsit is Biden javára tévednek, és a valóságban szorosabb az állás a két elnökjelölt között, akkor valószínűleg itt dől el az elnökválasztás. Ehhez képest ebben az államban még csak szortírozni se kezdhetik el a levélszavazatokat az urnazárás előtt, pedig több millió borítéknak még a kibontása is rengeteg idő. A levélszavazatokból pedig azokat is befogadják, amelyeket november 3-ig adtak postára, és amelyek november 6-án, helyi idő szerint délután ötig beérkeznek. A helyi hatóságok úgy tippelik, hogy a választást követően "napokon belül", vagy legalább a választás napját követő hétvégéig összesíteni tudják az eredményt.

Wisconsin

Wisconsinban 2016-ban meglepetésre Donald Trump nyert kevesebb, mint 23 ezer szavazatnyi különbséggel. Most is rendkívül szoros eredményt jósolnak a közvélemény-kutatások, és az itteni eredmény döntően befolyásolhatja a verseny állását. Ehhez képest egyáltalán nincsenek egységes szabályok arról, hogy mikor és miként kell összesíteni a szavazatokat, így teljes a bizonytalanság abban, hogy mikor lesz eredménye a választásnak.

Ezeken kívül még hét állam van, ahol valamelyest kiélezett a verseny, de ezek legfeljebb egyik vagy másik jelölt győzelmének arányát befolyásolhatják, nem ezekben dől el a választás. Indikátorként azért fontosak, ha például Texasban, ahol legfeljebb a választás másnapján délután ötig beérkező levélszavazatokat fogadják el, vagyis ahol várhatóan már a választás éjszakáján végeredmény-közeli eredményeket közölhetnek, Joe Biden nyerne, az a demokrata jelölt földcsuszamlásszerű elnökválasztási győzelmét jelezné előre.

A maradék államok közül

Alaszkában , ahol Biden tényleg csak földcsuszamlásszerű országos diadala esetén számíthat győzelemre, november 10-ig érkezhetnek be a levélszavazatok, vagyis végeredmény csak ez után várható.

, ahol Biden tényleg csak földcsuszamlásszerű országos diadala esetén számíthat győzelemre, november 10-ig érkezhetnek be a levélszavazatok, vagyis végeredmény csak ez után várható. Iowában , ahol meglepetésre szoros versenyt jeleznek a kutatások, november 9-én éjfélig érkezhetnek be a levélszavazatok.

, ahol meglepetésre szoros versenyt jeleznek a kutatások, november 9-én éjfélig érkezhetnek be a levélszavazatok. Maine-ben , ahol egy körzetet leszámítva biztosnak tűnik Biden győzelme, hamar meglehet a végeredmény, mert csak az urnazárásig beérkező levélszavazatokat fogadják el.

, ahol egy körzetet leszámítva biztosnak tűnik Biden győzelme, hamar meglehet a végeredmény, mert csak az urnazárásig beérkező levélszavazatokat fogadják el. Nevadában november 10-ig várják a levélszavazatokat.

november 10-ig várják a levélszavazatokat. New Hampshire-ben a választás napján délután ötig beérkező levélszavazatokat fogadják csak el, úgyhogy itt is hamar meglehet a végeredmény;

a választás napján délután ötig beérkező levélszavazatokat fogadják csak el, úgyhogy itt is hamar meglehet a végeredmény; Új-Mexikóban szintén csak a választás napján, este hétig befutó levélszavazatok érvényesek.