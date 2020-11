Lesokkolt horgászok: a vízügy megtiltotta a pecát a tassi új Turbina-öbölben, ám amint érdeklődni kezdtünk, vissza is vonták a döntést

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Pénteken, a Facebookon publikálta a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség a Tass-környéki új horgászrendet, ami azonnali heves reakciókat váltott ki az azt megismerő pecásokból. Új tiltott területeket jelöltek ki ugyanis. A legfontosabb változás talán az, hogy az alsó vízterületen fekvő úgynevezett Turbina öböl teljes területe, illetve alsó torkolatának környéke tiltott terület lett, mind a partról, mind csónakból horgászva.



A Ráckevei Dunaág alsó vége azóta számít különleges horgászhelynek, amióta a XX. század első évtizedeinek végére kialakult a folyóágat a felső és az alsó végén is zsilipekkel és gátakkal lezáró felállás. A vízterület alsó végén eredetileg két nyíláson távozhatott a holtág vize az élő Dunába: a most is használt hajózózsilipen és egy turbinákkal is felszerelt vízleeresztőn keresztül. A nagy 56-os jeges árvízben utóbbi megsérült és lezárták, az RSD vízszintjét azóta a nem is erre a célra épült hajózózsilip szabályozza.

Ezért indult az a 7 milliárd forintos beruházás, ami eredetileg most novemberben fejeződött volna be, de ami a járvány miatt biztosan csúszni fog. Ennek során meghagyják a hajózózsilipet, a 64 éve tönkrement turbinás erőmű helyére pedig vadonatúj, áramtermelésre szintén alkalmas vízleeresztőt építenek. Ennek a Nagy-Duna felőli oldalán található a cikk elején emlegetett Turbina-öböl.

Mivel a leendő felállásban az RSD vize az eddigitől eltérő helyen, a hajózózsilip helyett a turbinákon át fog távozni, átfolyva a Turbina-öblön, a jövőben ez lesz a legendás tassi horgászhelyek királya. Vagyis lett volna, ugyanis a vízügy a múlt heti állás szerint jóelőre kitiltotta onnan a pecásokat.

Csakhogy amint tudomást szereztünk a dologról, kérdésekkel kezdtem bombázni egyrészt a vízügyeseket, másrészt a Mohoszt. Az ügyben feltett kérdéseimkre a vízügy egyelőre nem válaszolt, a Mohosznál pedig azt tudtam meg, hogy a vezetőik a napokban amúgy is találkoznak vezető vízügyesekkel és a témát akkor fel fogják hozni.

De az illetékesek a jelek szerint nem örülhettek a sajtóérdeklődésnek és a pecások heves online reakcióinak, a bejegyzés ugyanis hamarosan eltűnt a ráckevei szövetség fb-oldaláról helyette pedig azt a szöveget posztolták ki, hogy

"Kedves Horgásztársak! A tassi műtárgy körül bevezetendő korlátozásokról szóló posztot a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kérésére eltávolítottuk, mivel ez még csak egy tervezet. További információt majd a hivatalos verzió birtokában tudunk adni.Köszönjük a megértést!"



Vagyis a horgászok még reménykedhetnek.