Ausztria összes zsinagógáját bezárták a terrortámadás miatt

A bécsi terrortámadás után az ausztriai izraelita hitközség elrendelte, hogy az ország összes zsinagógáját zárják be. A zárlat Bécsben a kóser éttermeket, a boltokat és az iskolákat is értinti, közölte Erich Nuler a közösség válságstábjának szóvivője. Valamint mindenhol fokozták a biztonsági intézkedéseket. Hétfő este 8 körül az egyik belvárosi zsinagóga, a Stadttempel közelében kezdődött a lövöldözés, de mivel az épület éppen zárva volt, nem lehet tudni, hogy az lehetett-e az elsődleges célpont. A zsinagóga előtt két embert lőttek meg. A támadásban négyen meghaltak, valamint a támadót is lelőtték. Tizenhét sebesültet ápolnak kórházban. Közülük hét ember van életveszélyes állapotban szúrt vagy lőtt sebek miatt.

Fotó: ALEX HALADA/AFP

Az osztrák belügyminiszter, Karl Nehammer arról beszélt, hogy a rendőrök által lelőtt terrorista az Iszlám Állam szimpatizánsa volt. A merénylő lakását a rendőrök robbanószerrel nyitották ki, hogy át tudják kutatni, majd a környezetéből több embert őrizetbe vettek. A belügyminisztérium szóvivője szerint abból indulnak ki, hogy legfeljebb négy elkövető lehetett. (Die Presse)