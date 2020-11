Ahogy a kormánymédia kezeli Trump bukását, az semmihez sem fogható

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Szerda óta azért fel lehetett készülni a pillanatra, ami végül szombat késő délután megtörtént: ha nem is hivatalosan, de előbb az amerikai sajtó, majd a világ többi része is arra jutott a számolgatások alapján, hogy Joe Biden lesz az Egyesült Államok következő elnöke. Nemcsak a sajtó hirdette ki győztesnek, vezető politikus elkezdtek gratulálni Bidennek. (A napokkal korábban Trumpnak gratuláló szlovén kormányfő, Janez Jansa továbbra is tartja magát.)

De ezzel a nemzetközi összeesküvéssel nem lehet megtörni sem a Fideszt, sem a médiáját. A magyar kormánypárt még nem gratulált Bidennek, csak megköszönték Trumpnak az elmúlt 4 évet. A közmédia hírcsatornája a fél nyolcas Híradóban egyszerűen nem számolt be arról, hogy Biden lesz a következő elnök Amerikában.

Az agyonhallgatás helyett az Origo inkább azon a vonalon maradt, hogy a demokraták elcsalták a választásokat. Ezt már Trump eddigi oszlopa, a Fox News sem állítja. Nem volt könnyű olyan lapot találniuk, ahol nem ismerik el Biden győzelmét, de végül sikerült:

„Az amerikai hírcsatorna, a Newsmax megírta, hogy bár a mainstream média kijelentette, hogy Joe Biden nyerte meg az elnökválasztást, ők ezt még nem erősítik meg”



Aki még a méltán híres Newsmaxon kívül nem ismeri el Trump vereségét, az Trump maga, így aztán lehet, hogy az Origónál soha nem lesz elnök Biden.

