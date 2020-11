A mintalaborunk már tovább szigorított

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Orbán Viktor rádióinterjúja alapján újabb elvonásokra készülhetnek az önkormányzatok

Kásler továbbra is 4500 beteggel számol az intenzív osztályokon

Pedig a Magyar Orvosi Kamara szerint már most is tragikus a helyzet

Járványügyi hírlevél péntek 13-án

Magas szinten, de stagnálni látszik a járvány napi halálos áldozatainak a száma a héten. Tartani lehet attól, hogy ez csak átmeneti állapot, mert közben a kórházi kezelésre és lélegeztetőgépre szoruló koronások száma folyamatosan emelkedik. Pénteken reggel 99 újabb halálos áldozatot jelentettek, egy nap alatt 264-gyel nőtt a kórházban levő fertőzöttek száma (összesen már 6426), és 32-vel a lélegeztetőgépen levőké (összesen 518).

A Qubit összehasonlította a második hullám magyar, közép-európai és nyugat-európai halálozási mutatóit. Szemben a tavasszal - és a magyar kormányzati kommunikáció állításaival -, most Nyugat-Európában jobb a helyzet. Magyarországon hatszorosára nőtt a COVID-halálozás az első hullám csúcsához képest.

Fifty-Fifty helyett már 99 százalék

Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában a szigorítások miatt a korábbi 50 százalék helyett már 99 százalékra tette annak az esélyét, hogy az egészségügyi rendszer működőképes marad.

Ami azért érdekes kijelentés, mert a Magyar Hírlapnak nyilatkozó Kásler Miklós a szigorítások után is még mindig arra számít, hogy 4500 körül lesz az intenzív ellátást igénylő covidosok száma december közepén. Orbán Viktor is ezzel számolt, amikor még 50-50 százalékos esélyt adott az egészségügy talpon maradására.

Már most is tragikus a helyzet a kórházakban

A Magyar Orvosi Kamara jelentéséből úgy tűnik, hogy már a mostani nyomást is nehezen bírják a kórházak. A MOK tragikus állapotokról számolt be az orvosok jelzései alapján.

Zacher Gábor is arra figyelmeztet, hogy nagyon kevés szakápoló jut már most is a súlyos állapotban lévő koronavírusos betegekre. Mint mondta, naponta fordul elő olyan eset, hogy a saját lábán érkező koronavírusos beteg 1-2 órán belül lélegeztetőgépre kerül. Az Emmi szerint a nem életmentő műtétek elhalasztásával javítható a helyzet.

Az önkormányzatok aggódhatnak, de az elviteles étel áfája csökken

Visszatérve Orbán reggeli rádióinterjújára, az semmi jót nem ígér a járványhelyzetre hivatkozva eddig is sok bevételtől megfosztott önkormányzatoknak. A jelek szerint Orbán - nem meglepő módon - támogatja az iparkamarát vezető Parragh László tervét az iparűzési adó felfüggesztéséről, legalábbis az ötletről azt mondta, hogy „meredek, de azért fel lehet rajta kaptatni, csak a kellő arányt kell eltalálni.”

A miniszterelnök mondta persze azt is, hogy a döntéshozóknak most nem az Európai Bizottság LMBTQ-stratégiáját kell olvasniuk, hanem az emberek életét kell menteni, miközben itthon éppen mesekönyv miatt módosítják az Alaptörvényt.

De Orbánnak volt konkrét bejelentése is, 27 százalékról 5 százalékra csökkentik az elviteles ételek áfáját. Ezt tavasszal - amikor az éttermek szintén elviteles ételkészítésre lettek átállítva - még nem lépték meg. A gazdaságot erősen megtépázta a koronavírus, az első háromnegyed évben 5,6 százalékkal csökkent a GDP. A harmadik negyedévben megindult ugyan a kilábalás a járvány okozta válságból, de ezt minden bizonnyal megakasztják a mostani, kényszerű járványügyi intézkedések.

Visszaváltják a bérleteket

A helyközi járatokra megvett novemberi bérletek árát visszaadják. És ha már busz: mostantól szűrőbuszok is járják majd az országot, ezzel is növelve a tesztkapacitást. Erre szükség is van: a II. kerületi önkormányzat szűrésén 13 bölcsödei és óvodai dolgozó tesztje lett pozitív. A pedagógusoknál országos szűrés továbbra sincs.

A labor megint szigorított

Ha az a kormányzat által sulykolt állítás nem is igaz, hogy Ausztriában rosszabb a járványügyi helyzet, mint nálunk, az tény, hogy Orbán megkésve, de az osztrák szabályozást másolta le legutóbb. Ha ez most is így lesz, akkor az általános iskolák és bevásárlóközpontok bezárására is lehet számítani hamarosan, mert az osztrákok tovább szigorítva ezt tervezik meglépni most. Figyelmeztető jel, hogy az osztrákok sokkal hamarabb és jobb járványügyi mutatókkal kezdtek szigorítani, de rövid távon ez még nem hozott eredményt. (Ausztriában ma 53 halálesetet jelentettek, 3922-en vannak kórházban. Nálunk 99 és 6426 volt a napi adat.) A második hullámban leterített Csehországban ugyanakkor már kezdenek javulni a mutatók.

Van már kutyasétáltatós határmérő

Itthon egyelőre a jelenlegi intézkedéseket is szokni kell. A rendőrök 324 emberrel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megsértése miatt az elmúlt 24 órában. De máris elkészült az eszköz, amivel a kutyasétáltatók lemérhetik a nekik engedélyzett 500 méteres határt.

Így állnak más országok

Romániában meghosszabbítják a veszélyhelyzetet újabb harminc nappal, Szlovéniában teljes gyülekezési tilalom lépett életbe, Svédországban is bejelentették az első korlátozásokat.

Németországban rekordot döntött ugyan az új fertőzöttek száma, de a növekedési ütem csökkent. A járvány enyhülését mutatja az is, hogy az utóbbi napokban 1 alá csökkent a vírus úgynevezett reprodukciós aránya, amely október végén még 1,10 körül állt.

Politikus és focista is van az új fertőzöttek között

Pozitív lett a koronavírus tesztje Székely Sándor országgyűlési képviselőnek, Iványi Gábor lelkésznek és Mohamed Szalah-nak is, aki válogatott meccsre utazott haza Liverpoolból. Elon Musknak pozitív és negatív tesztje is lett, gyanús neki az egész.

A járvány áldozata lett az egyik legismertebb és legkegyetlenebb brit sorozatgyilkos, a Yorkshire-i Hasfelmetsző.

A cukorbetegekség megduplázza a halálozás kockázatát

A Lancetben megjelent friss tanulmány szerint a diabéteszes emberek sebezhetőbbek a mostani járványban, legalább kétszeres eséllyel alakul ki náluk súlyos betegség vagy haláloznak el a Covid-19 miatt.

Itthon éppen ma mondta el Müller Cecília, hogy a lakosság 8-10 százaléka felnőttkori cukorbeteg. Nekik fokozottan vigyázniuk kell magukra.



Ne menjenek óceánjáróra, még piros fonallal sem

Le kellett állítani az egyik első óceánjárót, ami a járvány kitörése óta visszatért a Karib-térségbe, mivel a fedélzetén legalább öt fertőzöttet találtak. Vagyis ez a nyaralás továbbra sem jó ötlet. És ne higgyenek a kormány bulvárlapjának sem, a piros fonal nem véd meg a vírustól.