Gulyás kedvező adatokról beszél, miközben európai összevetésben is tragikusan alakul a magyar halálozás

„Az elhunytaknál az összesített listában változás nem volt, továbbra is az Európai Unió átlagánál lényegesen kedvezőbbek a magyar halálozási adatok” - mondta Gulyás Gergely miniszter aznap, amikor 182 halottal messze rekordot döntött a járvány napi halálos áldozatainak száma Magyarországon. Így folytatta: „Ebben természetesen az is benne van, hogy ahogy Magyarországon, az Európai Unió számtalan tagállamában még mindig emelkedik a halálozások száma. Így ahogy Magyarországon napról napra szomorú rekordértékek születnek, ez az Európai Unió átlagához képest még mindig jobb adat.”

Gulyás azt mondta, Magyarországon 526 halott jut egymillió főre, míg az uniós átlag 613. Ez csak akkor lehet igaz, ha az összesített, tavasz óta érvényes statisztikát nézzük. Ha a március-áprilisi időszakot is figyelembe vesszük, amikor Magyarországon nagyon enyhe volt a járvány, sokkal kedvezőbb képet kapunk, ami nem árul el sokat az aktuális helyzetről.

A kormány hónapok óta ezzel a módszerrel hígítja a statisztikákat. Amikor még élőben lehetett kérdezni a kormányinfón, többször felvetettük, miért problémás ez, de Gulyás csak azt mondta, ne szemezgessünk a számokból, és ne folytassunk méltatlan vitát az elhunytak számáról.

Európai összevetésben most is tragikusak a magyar halálozási trendek. Az elmúlt két hétben egymillió főre vetítve 182 koronavírus-fertőzött halt meg Magyarországon. Ez a negyedik legmagasabb egész Európában, csak Horvátország (186), Bulgária (261) és Szlovénia (302) előz meg minket. Ráadásul ebben még nincs is benne a csütörtök reggeli rekord.

Az elmúlt egy hétben 40 százalékkal romlottak az adatok a megelőző egy héthez képest. Ha végignézzük a táblázatot, ez a szám is csak néhány országban magasabb, köztük olyanokban, mint mondjuk Észtország, ahol nagyon alacsony a halálozás, így viszonylag kevés új áldozat is nagy ugrást mutathat.

Szlovéniában, Bulgáriában és Horvátországban is kisebb mértékben növekszik a halálozás. Lengyelországban 9 százalékkal javultak a számok.

A magyar halálozás a második hullámban (ez már a csütörtöki adatot is tartalmazza):