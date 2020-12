A nap, amikor a karácsonyi bevásárlás legyőzte az idősek vásárlási sávját

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Rendőrök vitték el az otthonából a vírusszkeptikusok egyik legnagyobb hangadóját, Gődény Györgyöt.

Amilyen hirtelen bevezették az idősek vásárlási sávját, olyan hirtelen meg is szüntették azt.

Továbbra is sokkal több az új fertőzött Magyarországon, mint ahányan meggyógyulnak.

Nem mindenki halad jól a vakcinafejlesztéssel.

Napi összefoglaló a járványról.

Nézzük a legfontosabb magyarországi adatokat a járványról. A héten először ismét 6000-nél több új koronavírus-fertőzöttet jelentettek péntek reggel, miközben a gyógyultak száma alig haladja meg az ezret. Akárcsak egy nappal korábban, pénteken is 171 újabb áldozat szerepelt a napi beszámolóban. A halálesetek száma továbbra is magas, bár alacsonyabb, mint egy hete. A kórházban kezeltek száma lassan apad. Kevesebb beteget kezelnek lélegeztetőgépen, mint a hét elején.

Utóbbiakkal kapcsolatban Novák Hunor gyermekorvos azt állítja, hogy orvosoktól származói információi és egy névtelenséget kérő, intenzív terápiában dolgozó professzor állítása szerint az 50 százaléknál is jóval magasabb a lélegeztetőn lévő koronavírusos betegek halálozási mutatója. Miután Magyarországon az orvosok nem beszélhetnek nyíltan arról, hogy mi a helyzet a kórházakban, a Válasz Online Angliában dolgozó magyar orvosokkal készített interjút. Szerintük a titkolózás nagyon visszaüthet, mert az itthon dolgozók orvosok most olyan heyzetben vannak, mint az a pilóta, akinek jelzőfények nélkül kell megtalálnia a leszállópályát.

Az operatív törzs bravúros tájékoztatását mutatja az is, hogy továbbra is mesterien kerülgetik a kérdést, muszáj-e regisztrálni a kormányzati honlapon ahhoz, hogy oltást kapjunk. Ugyanakkor a kormányzati koronavírus oldal Orbán brüsszeli diadalát zengi, mintha ez lenne a feladata.

Mindenesetre Kásler Miklós miniszter szerint most tetőzik a járvány Magyarországon, januárban már csökkeni fog a fertőzöttek száma.

Rendőrök a járványszkeptikusok ellen

Az átláthatónak korántsem nevezhető kormányzati kommunikáció segíti az olyan járványszkeptikus figurák dolgát, mint Gődény György. Ő most már nyíltan kampányol a járványellenes korlátozások ellen, ezért is vihették el a rendőrök hajnalban a lakásából. Ugyanakkor Tamás Gáspár Miklós szerint szabadságot kell követelni Gődénynek, mert „jogállamban az ember, aki szamárságokat beszél, nem a tömlöcben ül, hanem otthon, és továbbra is szamárságokat beszél bántatlanul és zavartalanul, akkor is, ha megőrülünk a sötét dumájától”.

Oltóanyag fejlesztések

Az egy következő menet lesz, hogy az embereket meg kell majd győzni arról, hogy a saját és a társadalom többi tagja érdekében oltassa be magát. A Pfizer vakcinája már csak egy lépésre van attól, hogy az Egyesült Államokban is engedélyezzék és oltani kezdjenek vele. A sok ígéretes vagy már kézzel fogható fejlesztés mellett - amik már a világgazdaságba is kezdik visszahozni az optimizmust - ezúttal két negatív próbálkozásról is vannak hírek: az ausztrál vakcinának leálltak a klinikai tesztelésével, mert a beadása hamis HIV-teszteredményeket eredményezett, a Sanofi pedig bejelentette, hogy csak jövő év végére lesz vakcinájuk, mert egyelőre az idősebb korosztályban nem kielégítő az oltóanyag által kiváltott immunválasz. Közben a Pfizer és a Moderna mögött lemaradt AstraZeneca bejelentette, hogy közös kutatásba kezd az orosz Szputnyik V gyártóival oltóanyaguk kombinálására.

Hogy az eddig megismert, és beváltnak tűnő vakcináknak milyen mellékhatása lehetséges, azt a Qubit gyűjtötte össze.

A COVID-19 elleni oltóanyagok engedélyeztetését övező versenyfutásban a kormányokat, az üzleti szférát és a civileket egyaránt foglalkoztatja a kérdés: kötelező legyen-e a koronavírus elleni védőoltás? Így állt most az erről szóló gondolkodás.



Volt idősáv, nincs idősáv

Se további szorításokat, se lazítások nem jelentett be a kormány, változás mégis van. A kormány ugyanis amilyen hirtelen bevezette újra az idősek vásárlási sávját november 24-étől, az Idősügyi Tanácsra hivatkozva, most ugyanolyan hirtelen kivezette azt, az Idősügyi Tanácsra hivatkozva. Vagyis szombattól nincs már ez a korlátozás.



Az Eiffel-torony mégis zárva marad

Európában küzdenek a szigortások-lazítások hatásaival. Franciaországban már komoly lazításokra készültek, de végül mégsem nyitnak meg újra a mozik és a színházak. Az Eiffel-torony is zárva marad még, pedig már a jegyárusítást is megkezdték. Az általános karantén kedden véget ér ugyan, de az indok nélküli lakhelyelhagyási tilalmat éjszakai kijárási tilalom váltja fel.

Németországban rekordöt döntött a napi új fertőzöttek és az áldozatok száma is. Csehországban a kedvezőbb adatok után (a napi halálesetek száma r már tartósan 100 alatt van) ismét a járvány erősödését tapasztalják. Ezért ingyenes tesztelési lehetőséget biztosítanak mindenkinek.

További hírek:

És egy kisokos arról, hogy mit tehetsz, ha elkaptad a koronavírust, de más okból kell orvoshoz menned?