A vakcinasikerek hírére azonnal emelkedni kezdett az olaj ára

Ünnep 444 Körben

Csatlakozom

Március óta nem látott szintet ért el az olaj világpiaci ára, egy hordó most 50 dollárnál is többe kerül - írja a Portfolio. Az olajárak a kedvező koronavírus-vakcinával kapcsolatos hírek miatt indultak meg. Először a brit gyógyszerfelügyelet engedélyezte a Pfizer és a BioNtech közös vakcináját, szerdán Kanada is, és mai hír, hogy hamarosan az Egyesült Államokban is zöld utat kap a védőoltás.

Elemzők szerint ezek a fejlemények, és a vakcina magas, 90 százalék feletti hatékonyságával kapcsolatos korábbi hírek győzhették meg a befektetőket, hogy a világgazdaság a kilábalás felé halad. Ez pedig felfelé hajtja az olajárakat is, mert a kereslet vártnál gyorsabb növekedését vetíti előre.