Lars von Trier befejezi a Birodalmat

1994-ben indult el a dán köztévén a Birodalom (Riget vagy Kingdom) című sorozat, amit az európai Twin Peaksként is szoktak emlegetni, annak ellenére, hogy teljesen más. A paranormális kórházsorozat volt a dán rendező, Lars von Trier egyik legkomplexebb és legnépszerűbb alkotása.

1997-re két évad, összesen 8 egyórás rész készült el, és bár terveztek egy harmadik évadot is, az már nem készülhetett el: ugyan megírták, csakhogy mivel pár éven belül öt főbb szereplő is meghalt, már nem tudták az eredeti tervek szerint folytatni.

Most viszont – pár évvel azután, hogy a Twin Peakset folytatták, és minden jel szerint végleg befejezték (sőt, valószínűleg le is leplezték a titkait) – a 64 éves Lars von Trier közölte: egy új évaddal (The Kingdom Exodus) befejezik a sorozatot. A tervek szerint 5 rész készül el jövőre, és 2022-ben adhatják le.

Von Trier produkciós cége, a Zentropa annyit közölt, hogy a forgatókönyvet a rendező most is Niels Vørsellel együtt írta, és a régi karakterek közül is sokan visszatérnek. Ez lesz Lars von Trier első rendezése a 2018-as – filmes búcsúnak is beillő – A ház, amit Jack épített óta, és az első tévés produkciója a 2000-es évek eleje óta.

Lars Von Trier az A ház, amit Jack épített cannes-i premierjén 2018. május 14-én. Fotó: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Aki már látta az eredeti sorozatot, annak ajánlom a Filmvilág 2006-os írását. (Deadline)