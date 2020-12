Megbírságolta a rendőrség a Nagy Grófo temetését szervező céget

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A rendőrség pénzbírságot szabott ki a Nagy Grófo művésznéven is ismert Kozák László cigányzenész temetése után, mivel a temetését végző szolgáltató nem tartotta be a védelmi intézkedéseket, közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője kedden az MTI-vel. Szombaton a tiltás ellenére többszáz fős tömeg jelent meg a szolnoki Kőrösi úti temetőben, hogy elbúcsúztassa a zenészt, aki a koronavírus-fertőzés szövődményeibe halt bele december 3-án.

A rendőrség megállapította, hogy a rendezvény szervezője, vagyis a temetkezési szolgáltató nem tett eleget a vonatkozó kormányrendelet előírásainak, ezért közigazgatási hatósági eljárás keretében a védelmi intézkedések be nem tartása miatt a szolnoki rendőrkapitányság pénzbírságot szabott ki. A szóvivő a bírság mértékét nem árulta el. Ugyanakkor hangsúlyozta: „a temetés ideje alatt a rendőrök kegyeleti okból - a szükségesség és arányosság elvét is figyelembe véve -, tekintettel az egyházi szertartásra is, a gyászolókkal szemben nem intézkedtek”.

A november 11-ével életbe lépett kormányrendelet értelmében a temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt. A kormányrendelet rögzíti azt is, hogy ennek a védelmi intézkedésnek a betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni.