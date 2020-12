Nem minden mellékhatás, ami annak látszik

Karácsony Gergely már nem hisz a számoknak.

Azok amúgy tényleg furcsán alakultak az ünnepek alatt, a járvány leghalálosabb hete után harmadával csökkent a napi halálozás.

Megérkezett Magyarországra a várva várt védőoltás, Szlávik János szombaton már be is oltotta vele kollégáit.

Magyarországon még nem tapasztaltak mellékhatást. Ha még tapasztalnának, az sem biztos, hogy az. Ahogy a világban tapasztaltak sem biztosan azok.

Az év utolsó vasárnapján az operatív törzs összesített adatai szerint 114 halálos áldozata volt a járványnak. Az összes halálos áldozat száma vasárnap meghaladta a 9000-et, mégis úgy tűnik, hogy az ünnepek idejére megpihent a járvány, legalábbis a hivatalos adatok szerint. Azok alapján különös hét volt a karácsonyi, következtetéseket legalábbis nehéz levonni abból, hogy hirtelen harmadával csökkent a halálozások száma a járvány eddigi leghalálosabb hete után.

A hivatalos adatokkal szemben már Karácsony Gergely főpolgármesternek is fenntartásai vannak. Egyrészt szerinte valószínűleg sokkal több halálos áldozata volt eddig a járványnak, másrészt kifogásolja az adatszolgáltatás minőségét, a védekezésben fontos területi adatok hiányát.

A hétvége híre most nem a fertőzöttek és az áldozatok számának alakulása, hanem az európai oltási program elindulása volt. Az EU tagállamaiban eredetileg egységesen vasárnap kezdtek volna oltani, de pár tagállam, köztük Magyarország előzött. Magyarországon elsőként személyesen Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa adta az első injekciót egy kollegájának.

Tíz másik európai országban is az egészségügyiek beoltásával kezdtek. A franciák, németek, spanyolok viszont a 65 éven felülieket vették előre.

Bár más országokból érkeztek jelentések allergiás reakciókról, Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint Magyarországon eddig még csak bőrpírt sem okozott a Pfizer/BioNTech vakcínája. Apropó, mellékhatások. Nem minden az, aminek látszik! A Stat News remek cikke szerint az emberek meglepően gyakran betegszenek meg, néha közvetlenül azután, hogy beoltották őket. Ettől még a két dolog nem feltétlenül függ össze. Ahogy a reggelente gyakoribb szívinfarktusok sem függnek össze az ilyenkor fogyasztott reggelivel.

A Pfizer/BioNTech vakcinájánál a legnagyobb nehézséget a tárolás okozza, ez ugyanis -70 fokon szállítható. A Pfizer spéci szállítókonténereket is fejlesztett hozzá. Ezeket a spéci konténereket Magyarországon aztán még külön is hűtőteherautókba pakolták.

A kormány nyitott más szerekre is. Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter tájékoztatása szerint hamarosan háromezer főn tesztelhetik Magyarországon az orosz védőoltást, amivel Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök is beoltatná magát.

Hosszú lesz még

Az oltási program elindulása remek hír. A klinikai vizsgálatok eredményei eddig minden újonnan fejlesztett vakcinánál biztatók, így van remény a járvány megfékezésére. Ez nagyban múlik persze az oltási hajlandóságon is, ami változó. Lengyelországban csupán 40 százalék, Nagy-Britanniában 79. A nyájimmunitáshoz 60 százalékos arányt kéne elérni, amibe beleszámítanak azok is, akik már átestek a fertőzésen. Falus Ferenc szerint Magyarországon a nyár végére olthatnak be mindenkit.

Addig azonban még kemény időszak vár ránk, amit jól példáz, hogy Kínában, ahol az első hullámot drasztikus korlátozásokkal sikerült megfékezni, most újra gócpontok kezdenek kialakulni. Ennél is aggasztóbb, hogy a járvány első hullámát viszonylag jól átvészelő Afrikában a második hullám sokkal nagyobb pusztítást végezhet. Ezzel, mármint hogy még nem vagyunk túl a nehezén, a jelek szerint a világközvélemény is tisztában van. A többség még Magyarországon is azt gondolja, hogy 2021 jobb lesz, de a gazdaság kilábalásában már kevesebben bíznak.