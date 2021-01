Maradnak a korlátozások, de jöttek jó hírek a vakcinákról

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Itthon maradnak a korlátozások, legalább február elejéig.

A Pfizer/BioNTech vakcina pedig hatékonynak tűnik az új variáns ellen is.

Ez itt a 444 járványügyi hírlevele.

115 új áldozatot jelentettek pénteken Magyarországon, és több mint 2900 új fertőzöttet is regisztráltak 24 óra alatt, de a kórházban ápoltak száma továbbra is csökken. Arról, hogy magasnak tűnő fertőzöttségi szám azt jelenti-e, hogy a karácsony felpörgette a járványt, egyelőre még korai lenne bármit mondani. Hogy miért, arról reggel részletesebben írtunk.

Február 1-ig meghosszabbítják a korlátozásokat: Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában jelentette be, hogy az eredetileg január 11-én lejáró korlátozásokat a járványhelyzet miatt meghosszabbították, most február elejéig. Azaz marad például az esti kijárási tilalom, és a középiskolákban marad a digitális oktatás is.



Eddig öt gyártótól kötöttek le vakcinákat Magyarországra, de köztük vannak olyanok is, amiket eddig még nem engedélyeztek az EU-ban.



Osztrák-magyar vakcinakísérlet indult: egy osztrák biotechnológiai céggel, a Cebinával kezd közös vakcinakutatásba a Pécsi Egyetem, erről Jakab Ferenc virológus számolt be, aki elmondta azt is, hogy a kutatás már előrehaladott állapotban van.



Komáromi: Abszolút nem megoldható, hogy egy hétvége alatt beoltsanak mindenkit Magyarországon: a DK egészségpolitikusa szerint július-augusztusra lesz az országban annyi védőoltás, hogy a lakosság 60-70 százalékát át tudják oltani.



Mennyi vakcina érkezik az Európai Unióba, ki kap belőle és mikor? Egy hasznos és alapos összefoglaló mindarról, amit az uniós vakcinahelyzetről most tudni lehet.

Újabb 300 millió adag vakcina vásárlásáról egyezett meg a Pfizerrel az EU, de azt egyelőre nem tudni, hogy ebből mennyi kerülhet majd Magyarországra.



A Pfizer/BioNTech vakcina hatékonynak tűnik az új variánsokkal szemben is: az oltóanyag fejlesztői korábban már nyilatkoztak arról, hogy vakcinájuk szerintük működni fog a világszerte sokkal gyorsabban terjedő variánssal szemben is, és most már az első kutatások is ezt erősítették meg.

A temetkezési vállalkozó szerint a COVID miatt kellett egymásra pakolni a halottakat Szentendrén: Hadházy Ákos jelentetett meg egy videót az egyik halottasházból. A polgármester vizsgálatot indított.

A járványhelyzetben is lehetőséget kell adni a kórházban fekvőknek a kapcsolattartásra - emlékeztet blogján a Társaság a Szabadságjogokért.

Vakcinahírek a világból

Nagy-Britanniában engedélyezték a harmadik vakcinát is: a Pfizer/BioNTech és a Oxford/AstraZeneca vakcinái után a Moderna 94 százalékos hatékonyságú vakcinája is zöld utat kapott az országban, ugyanakkor a tömeges oltásra ezzel az oltóanyaggal még várni kell. Az előrejelzések szerint majd csak tavasszal érkezhet nagyobb mennyiség belőle az országba.

Több mint 4000 ember halt meg az Egyesült Államokban egyetlen nap leforgása alatt a járvány következtében, és ez új világrekordot jelent: 4085 áldozatot jelentettek pénteken, miközben közel 275 ezer új fertőzöttet is regisztráltak.

Betört-e a vírus is a Capitoliumba? Amerikai kutatók aggódnak amiatt, hogy a szerdai, washingtoni erőszakos hőzöngés nem válik-e egy úgynevezett szuperterjesztő eseménnyé: itt ugyanis zárt helyen volt órákon keresztül sok ember, sok kiabálással, a legtöbben maszk nélkül, azaz sok feltétel adott volt a vírus terjedéséhez. Felmerült az is, hogy a vírus akár nem csak a tüntetők között, de az épületben ragadó politikusokhoz között is terjedhet így. A New York Timesnak nyilatkozó kutató szerint sok múlik azon, hogy milyen volt a szellőztető rendszere annak a teremnek, ahova a politikusokat elvitték.

A jövő héttől csak negatív koronavírus-teszttel lehet beutazni Angliába, de ettől még a tíz napos karanténra is készülni kell.



Az új vírusvariáns két gócpontját azonosítottak Franciaországban: Európa-szerte egyre több helyen tűnik fel a jóval hatékonyabban terjedő variáns.



A brazilok szerint hatásos a kínai Sinovac-vakcina: akár napokon belül engedélyezhetik a kínai vakcina használatát az országban.



Márciusig beoltanak minden 16 évesnél idősebbet Izraelben: ahogy pár napja részletesen is megírtuk, továbbra is Izraelben oltanak a leggyorsabban.