A Capitolium ostromának igazi áldozata: Melania Trump

Január 20-án beiktatják Joe Bident, az Egyesült Államok új elnökét, előtte lévő nap távozik a Fehér Házból Donald Trump, így Melania Trump is. Egyszer már megírtam, hogy a first lady után maradt űrt nehéz lesz betölteni, de most ő is megírta búcsúját, ami egyben egy nyilatkozat is volt a január 6-án történtekről.

Január 11-én, napokkal azután, hogy a Capitolium, vagyis az amerikai törvényhozás épületét trumpisták rohanták le, a „törvény és rend” pártján állók pedig leütöttek egy rendőrt, aki belehalt sérüléseibe, Melania Trump közzétett egy viszonylag hosszú nyilatkozatot a Fehér Ház hivatalos oldalán, hogy elbúcsúzzon és egyben azt is elmondja, RÁ milyen hatással voltak a történtek, és NEKI miért rossz.

Összesen öt ember veszítette életét a Capitoliumban történtek alatt vagy után: egy rendőrt a zavargók ütöttek le, egy rendőr öngyilkos lett, meghalt egy nő, aki részt vett az épület megrohamozásában, és két másik ember is életét vesztette, az ő esetükben azonban nem közöltek részleteket, a hatóságok csupán egészségügyi okokat emlegettek. És bár Melania Trump mindannyiuk családja felé részvétét fejezte ki írása legelején, rögtön utána rátért arra, hogy a legrosszabb, ami történhetett, az az, hogy az emberek már megint csúnya dolgokat mondanak róla.

„Csalódott és elkeseredett vagyok, amiatt, ami az elmúlt héten történt” – írta Melania, ezen a ponton pedig tényleg mindenki azt gondolhatta, hogy a trumpisták ostromára gondolt, de a first lady úgy folytatta:

„Szégyen, hogy a tragikus események közben indokolatlan személyes támadások és hamis vádak értek engem. Pedig most kizárólag hazánk és polgárainak gyógyulásával kell foglalkozni. A történtekből nem szabadna személyes hasznot húzni.”

A szövegkörnyezetből nem derült ki pontosan, hogy Melania Trump itt mire gondolt, mert bár az elmúlt négy évben viszonylag sokszor és sokaknak juthatott eszébe a first lady, a Capitolium ostroma alatt valószínűleg ő volt mindenki utolsó gondolata. Csak tippelni lehet, hogy talán azt érezte személyes támadásnak, hogy közvetlenül a történtek után lemondott a kabinetfőnöke. Vagy azt, hogy egykori közvetlen munkatársa és barátja, Stephanie Winston Wolkoff csúnyákat mondott róla a Daily Beastnek írt cikkében, a Capitolium megrohamozása után, ami Wolkoff szerint „az emberi élet és a demokráciánk elleni támadás volt”, ám szerinte „az elnököt és a first ladyt egyik se nagyon érdekli". Wolkoff írásában azt is megemlíti, hogy „hibát követett el” és „szégyenli”, amiért együtt dolgozott Melaniával, aki szerinte first ladyként nem hagyott hátra semmi olyat, amire büszke lehetne, majd úgy fogalmazott, hogy Trumpékról mindenkinek egy „nemtörődöm elnök” és egy „nemtörődöm first lady” jut majd eszébe.

De térjünk vissza a first lady búcsújára, aki azt is leírta, elítéli a Capitolium elleni támadást, és úgy fogalmazott, hogy elfogadhatatlannak tartja az erőszakot, majd ehhez hozzátette, arra kér mindenkit, hogy „hagyják abba az erőszakot, soha ne ítéljenek valaki bőrszíne alapján, vagy viselkedjenek agresszíven a másik eltérő politikai nézetei miatt”. Közvetlenül ezután egy új bekezdésben pedig már azt írta:

„Inspiráló látni, hogy sokan szenvedélyesen, nagy lelkesedéssel vettek részt a választáson, de nem szabad hagyni, hogy a szenvedély erőszakba forduljon” – mintha ezzel gyakorlatilag arra utalt volna, hogy a Capitoliumot megrohamozó trumpisták mindössze túl lelkesek voltak. Aztán egy viszonylag nagy fordulattal áttért arra, hogy milyen jó lesz elmesélni az unokáknak, hogy „empátiával, erővel és elszántsággal” tudták visszaadni „a jövőbe vetett hitet”.

Búcsúját végül azzal zárta, hogy „élete megtiszteltetése volt first ladyként szolgálni” Amerika polgárait, így most már mi is elbúcsúzhatunk Melania Trumptól, aki ebben a pár bekezdésben is pont úgy viselkedett, mint az elmúlt négy évben.