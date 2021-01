Lady Gaga és Jennifer Lopez énekelnek majd Joe Biden beiktatásán

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Január 20-án Lady Gaga énekli majd az amerikai himnuszt Joe Biden elnöki beiktatásán, de nem ő lesz az egyetlen nagy név, fellép még Jennifer Lopez is, illetve verset fog felolvasni Amanda Gorman aktivista költő, a fellépő celebek lisáján pedig ott van még Jon Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato és Ant Clemons.

Lady Gaga a választási kampány alatt is Bident támogatta, így fellépése egyáltalán nem meglepő, illetve rutinja is van már a himnuszéneklésben, a 2016-os Super Bowl-on is ő énekelt:

(The Hollywood Reporter)